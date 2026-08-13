Modelo Karina Porras impresiona con las fotos oficiales de su boda con empresario canadiense

Un mes y medio después del “sí acepto”, la guapa abogada Karina Porras impresionó a sus seguidores con las fotografías oficiales de su boda con el empresario canadiense que la llevó al altar.

Porras y su galán norteamericano se casaron el sábado 25 de julio en la playa y este miércoles la escultural modelo sacó a la luz imágenes inéditas del gran día y las acompañó con un romántico mensaje.

Karina Porras se casó con el empresario canadiense el 25 de julio. (Instagram/Instagram)

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“Pensé que los cuentos de princesas no existían”

“Pensé que los cuentos de princesas, donde eran rescatadas por un bello príncipe, no existían… Que eran solo historias que imaginé durante mi infancia y con las que soñé por muchos años.

“Pero Dios me demostró que sí existen los finales bonitos, porque Él es Dios y puede cumplir hasta los anhelos más profundos de nuestro corazón. Y un día, cuando menos lo esperaba, me entregó a mi príncipe azul, ese con el que tantas niñas alguna vez soñamos”, expresó Kari en Instagram.

Karina Porras aseguró que vive un verdadero cuento de hadas con su galán. (Instagram/Instagram)

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Una declaratoria de amor y una petición a Dios

El romántico mensaje cerró con palabras de amor para su marido y una petición muy especial a Dios.

“Te amo, mi amor, con toda mi alma. Le pido a Dios que nos dé muchísimos años de vida para seguir amándonos, cuidándonos, eligiéndonos y caminando juntos de Su mano. Mi cuento de princesas sí existía… solo estaba esperando el momento que Dios había elegido para mí” Finalizó.

Karina Porras se casó en la playa rodeada de sus seres queridos y amigos cercanos. (Instagram/Instagram)

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En las imágenes, Karina muestra momentos antes, durante y después de su boda con su ahora esposo, como la lectura de los votos matrimoniales, el beso de los recién casados, un momento íntimo y espiritual que se vivió durante la ceremonia civil y hasta imágenes de lo bien que la pasaron en la recepción posterior a haber sido declarados marido y mujer.

Karina Porras mostró momentos muy románticos de su boda, entre esos, este instante de espiritualidad que vivieron en la ceremonia. (Instagram/Instagram)

Karina Porras y su galán celebraron que así el paso a "señores". (Instagram/Instagram)