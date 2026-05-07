Karina Porras, una modelos más cotizadas de Costa Rica, anuncia que se casa

Aunque ocultó su compromiso por varios meses para evitar que el qué dirán le opacara su felicidad, la modelo Karina Porras no aguantó más y confirmó que se casa.

Sin dar muchas explicaciones, el lunes Karina publicó fotos en redes del día que se fue a probar vestidos de novia, evidenciando que este año dará el “sí, acepto”.

Karina Porras anunció que se casa y ya está buscando el vestido de novia. Fotografía: Cortesía. (Instagram/Instagram)

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Se guardó la noticia por las “malas vibras”

La Teja conversó con la guapa, quien nos confirmó que, efectivamente, se casa con su galán canadiense luego de poco más de un año de relación.

Si bien soñaba con que su ahora prometido –de quien prefiere no hablar mucho– se convirtiera en su esposo, la abogada reconoció que la propuesta la tomó por sorpresa.

“Fue hace como cuatro meses (que se comprometió). Me guardé la noticia del compromiso porque quería hacerlo un momento muy especial para nosotros. En las redes uno publica algo y la gente tira como malas vibras, entonces lo mantuve mucho tiempo solo en familia”, dijo respecto a la propuesta que recibió y que cambiará por completo su vida.

Una emoción que no pudo ocultar

Porras, quien ganó popularidad en el país en el 2017 por unas fotos que se tomó con Ronaldinho en una fiesta privada del exfutbolista en Costa Rica, dijo que la emoción le ganó recientemente cuando se fue a buscar su vestido de novia.

“Buscando el vestido de novia me emocioné y fue por eso que subí fotos para que todo el mundo se diera cuenta. Es una noticia que a mi familia la tiene feliz y que me tomó por sorpresa”, confesó.

Karina Porras ya anda buscando su vestido de novida. Fotografía: Cortesía. (Instagram/Instagram)

De “incasable” a dar el gran paso

Casarse no era un sueño para ella; de hecho, cuenta que su mamá le decía la “incasable” por su resistencia a caminar al altar, pero está tan enamorada de su nueva pareja que no tiene duda de que es con él con quien quiere pasar el resto de su vida.

“En mi vida mi ilusión no era casarme, ese no era mi sueño; pero creo que con el tiempo y la madurez que dan los años y las experiencias, eso puede cambiar. Anteriormente tuve parejas con esas intenciones (de casarse con ella), pero no eran las correctas”, comentó.

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Así fue la propuesta en Canadá

Este tiempo juntos fue suficiente para que Karina comprobara que su actual pareja era la persona indicada para dar ese paso, por lo que no dudó en aceptar ser su esposa en la propuesta que le hizo él a inicios de año en su casa en Canadá.

“No lo veía venir. Fue una sorpresa para mí (el compromiso). Yo viajo mucho a Canadá para estar con él y en una de esas visitas me preparó una cena en la casa y me preguntó si me quería casar con él.

“Obviamente, como para toda mujer, esta es una experiencia toda bonita y que se lo pregunte a uno el amor de su vida es algo que refleja mucha felicidad porque es saber que el amor es correspondido”, refirió Porras a La Teja.

Karina quedó fascinada con el anillo; eso sí, como curiosidad contó que la joya le quedó grande y que a su regreso a Costa Rica la llevó a ajustar porque ella tiene los dedos muy pequeños.

Boda en la playa y por tres días

Porras, de 34 años, se casa este año; eso sí, prefirió no dar a conocer la fecha, aunque por las carreras en las que anda buscando vestido y planeando la celebración, todo apunta a que será muy pronto.

“La boda es este año. Está cerca. Nos vamos a casar aquí en Costa Rica y en la playa, un lugar que a él le gusta mucho. Será una boda civil, pequeñita y muy familiar, aunque mi familia es muy grande”, adelantó.

Karina reveló que la pachanga se extenderá por varios días, pues alquilaron una casa de playa durante tres días: en uno se casarán y en los otros dos disfrutarán y compartirán en familia el gran paso.

“Estoy pidiendo que no llueva y sí he andado muy estresada; supongo que así nos ponemos las novias con los preparativos porque uno quiere que todo salga bien, pero le estoy orando mucho a Dios para que todo salga conforme a Su voluntad”, mencionó.

Karina Porras y su novio canadiense pronto serán esposos. Fotografía: Cortesía. (Instagram/Instagram)

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Una familia feliz y nuevos roles

Porras se casará de blanco; el vestido lo quiere de corte tradicional con cola; tendrá damas de honor, la hija de su futuro marido –la niña tiene 4 años– llevará los anillos y a su hija de 12 años aún le queda por asignarle una función.

“Mi hija está supercontenta. Me acompañó para la prueba de vestido y me dijo que me veía hermosa. Ella está muy feliz porque sabe que él es un buen hombre y que nos quiere muchísimo. Los hijos sienten eso. Entonces ambas familias estamos muy contentas”, aseguró.

Una etapa llena de logros

Karina viene arrastrando momentos de mucha felicidad y realización personal y profesional en su vida, ya que hace unos meses completó su incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y actualmente ya está ejerciendo su carrera en un bufete de abogados.

Debido a ese gran paso profesional que dio, fue que la pareja decidió que en esta primera etapa tras el “sí”, van a vivir cada uno en su país y se van a visitar frecuentemente.

Karina Porras es abogada. Fotografía: Cortesía. (Instagram/Instagram)

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El tiempo será el que defina si en un futuro él, que es empresario, se viene a vivir a Costa Rica o ella se va para Canadá.

A Karina le deseamos mucha felicidad en esta gran etapa que se prepara para vivir.