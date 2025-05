Karina Porras dejó OnlyFans tras hacer platal y decepcionar a sus seguidores

Karina Porras dijo que huyó rapidito de OnlyFans tras abrir su perfil en junio del 2023. Fotografía: Instagram Karina Porras. (Instagram/Instagram)

La modelo Karina Porras echó para atrás el negocio en el que incursionó a mediados de junio del 2023 y que la trajo de vuelta a las canchas y al medio farandulero costarricense: el de vender contenido por medio de OnlyFans.

LEA MÁS: Una de las modelos más cotizadas del país volvió a las “canchas” con un regalo para sus fans

Kari abrió su paginita azul en busca de un contacto más cercano con sus seguidores, pero el proyecto no le duró mucho tiempo pues dice que muchos se vieron decepcionados y se fueron tras el platal que le dejaron el primer mes.

Según Karina, había expectativa de que el contenido de su OnlyFans iba a ser bastante más pasado de tono respecto al que ella comparte en Instagram y como no fue así, perdió toda la clientela.

“Te voy a hacer sincera, no sabía el motor detrás del OnlyFans o por lo menos hasta donde ha llegado, para qué la gente lo está utilizando. Lo abrí con buenas intenciones, para postear fotografías mías que, precisamente, posteaba en Instagram de manera gratuita. Pero mucha gente se quejaba del tipo de contenido y desde el principio mi idea fue el contenido de ahí sería uno que podía ver cualquiera de mi familia”, explicó Porras.

A Karina Porras siempre le ha gustado producir contenido picante, pero nada más allá que eso, como lo que pretendía la gente que compartiera en OnlyFans. Fotografía: Archivo LT.

Como es una de las modelos más bellas y cotizadas del país, cuando anunció su perfil en la página de contenido adulto muchos se interesaron en suscribirse para conocerla mejor y ese “boom” le dejó de ganancias 4 mil dólares (cerca de 2.5 millones de colones) en un mes.

Esa fue la mayor ganancia que tuvo Porras, porque ya después se le desplomaron los seguidores y ella dejó de nutrir con contenido ese perfil, aunque no lo ha cerrado totalmente.

LEA MÁS: Modelo Karina Porras habló de su nuevo galán: ¿quién es?, ¿cómo se conocieron?, ¿qué hace?

“El contenido que la gente quería no era uno que me atreviera a compartir ni que me gusta producir. El perfil está abierto, pero creo que ya no tengo ni un solo seguidor porque me dijeron que no les gustaba mi contenido, que era muy básico porque eran fotos sexis pero nada fuera de lo común. Lo usé dos meses y después lo dejé”, dijo.

Explicó que nunca le pasó por la mente quitarse la ropa completamente y que le pagaran por verla así. “El contenido que buscaban no era el que pretendía publicar ni el que me pasó por la mente hacer”, refirió.

Porras prefirió dejar ir esa prometedora entrada económica al mes porque los valores que le enseñaron en su casa no le permiten llegar hasta ahí, nos confesó.

“Es por los valores que yo tengo como persona y lo que me ha enseñado mi familia. No juzgo a nadie, pero por cómo yo he crecido, no podría hacerlo. Tengo una hija, hermanos, tías…, no entra en mi cabeza ni por cualquier cantidad de dinero hacer este tipo de contenidos. Esa dinero que gané no me tentó”, destacó.

Karina Porras está muy feliz porque anda estrenando novio. Fotografía: Cortesía Karina Porras. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Una de las modelos más cotizadas de Costa Rica está estrenando novio y así lo presume

Karina nos contó sobre el paradero de su picante proyecto luego de que La Teja se lo consultara en una entrevista que nos dio en la que nos habló bastante de su nuevo novio.