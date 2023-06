Una de las modelos más cotizadas del país volvió a las “canchas” con un regalo para sus fans

Karina Porras volvió en su mejor momento físico y emocional. ("JOHN DURAN/ #Costa Rica")

¿Quién no recuerda a Karina Porras, la bellísima modelo con la que hasta el propio Ronaldinho quedó con la boca abierta al verla?

Esta hermosura, originaria de Pérez Zeledón, llevaba varios años alejada de las pasarelas, las sesiones de foto y todo lo relacionado con el modelaje, debido a que estaba dedicada a su familia y a su carrera como abogada, recientemente se graduó.

Ahora, un poco más madura, pero igual de guapa y sensual, decidió regresar y por todo lo alto, incluido un regalo para sus fans, que tanto la extrañaban y que la han seguido por años.

Kary decidió entrarle al mundo del OnlyFans y así las personas que la sigan pueden tener un poquito de material más exclusivo y compartir con ella.

La guapa nos contó detalles de su vida y de su nuevo emprendimiento.

Ronaldinho le llegó a pedir una foto a Karina y se armó un burumbún. Tomado de Instagram.

-¿Cuánto tiempo llevaba fuera del modelaje y por qué?

Más de cuatro años y la verdad me siento muy bien, estaba alejada de los eventos, las fotos y todo, pero siento que volví mejor, me siento más tranquila y seleccionando mejor los trabajos.

Modelé durante siete años y la verdad me fue muy bien, luego me salí, me enfoqué en estudiar, en una pareja que tuve y ahora que me siento bien, decidí regresar.

-En aquel momento hasta Ronaldinho quedó maravillado con usted, ¿qué recuerda de eso?

Fue un bum en ese momento, a veces me encuentro gente y me dice: “¿usted es la de Ronaldinho?” y yo les digo que de él no soy, coincidimos en una fiesta, pero nada más.

Ese día estábamos en El Cuartel, en la fiesta de un amigo y me llamó y me dijo que llegara a conocer a Ronaldinho, yo me fui con una amiga y otro amigo y ya, no fui a hablarle ni nada, no quería darme por menos, pero me dio risa cuando él llegó por detrás a decirme que si se podía tomar una foto conmigo.

-¿Se portó simpático?

Sí, buena gente, me pareció muy humilde que él me pidiera la foto cuando todo mundo se las pedía a él. Sé que era una manera de ligar porque después me dijo que cómo me mandaba la foto. Ya al ratito la fiesta se estaba poniendo más buena, todo mundo estaba tomando y yo no, entonces me quería ir para mi casa y me fui.

-¿No pasó nada más? Porque todo mundo juraba que hubo algo entre ustedes...

Ah sí, la gente juraba que tuvimos algo, pero no, es más, en ese momento yo tenía novio y cuando salí del lugar le dije lo que me pasó, nos íbamos riendo juntos de lo que había pasado, llegué y me acosté y cuando al otro día me desperté y veo todo lo que había generado. Es que hasta de hijos me hablaban...

Cierto, le decían que ojalá que tuviera un hijo con él para que saliera un buen jugador tico...

Sí, yo me reía porque ni un beso le di, nada de nada, pero la verdad es que no hay mala publicidad porque en ese momento se hizo viral la fotografía, la gente me conoció, se hicieron memes y ya muchos me empezaron a seguir, al punto que ahora tengo más de 269 mil seguidores en Instagram.

-¿Después de eso, cambió mucho su vida?

Sí, cambié para bien, me cuido mucho en las comidas y lo que tomo, ya no me enfiesto. Sé que esto no es para siempre porque todavía estoy joven, entonces quise regresar para sacarle provecho y para terminar de estudiar, no tengo chance para un trabajo de tiempo completo y por eso pensé en que el modelaje es una buena opción y así tener tiempo para el estudio y para mi hija.

He estado tocando puertas y la verdad es que las redes sociales me han ayudado, yo por dicha soy humilde y simpática y la gente me lo reconoce, yo sé que siempre hay mujeres muy bellas, más en este trabajo, pero creo que lo que resalta es la personalidad, me pasa que la gente me dice que le caigo mal, pero cuando ya me conoce, me dicen que soy diferente a lo que pensaba.

Karina Porras participó hasta en el desaparecido concurso Summer girl. (Rafael Murillo)

-¿Cuál es la idea con OnlyFans?

No lo tenía pensado, pero el último viaje que hice a Estados Unidos me abrió los ojos, vi que muchas modelos famosas que se dedican a cantar y a modelar para marcas grandes tienen OnlyFans, lo que pasa es que en Costa Rica está muy marcado y la gente piensa que es puro porno y sexo y no, hay otros que no lo usan para eso, vea el caso de Yokasta Valle, de hecho, tuve que enseñarle el de ella a mí mamá cuando le conté que quería abrirme un OnlyFans.

-Eso habla mucho de usted...

Sí, yo le pedí permiso a mi mamá, porque no quería que ella malinterpretara. Yo lo que quiero es publicar las fotos que muestro en redes sociales, pero con las que no genero dinero, a mí siempre me han gustado las fotografías sensuales, sexys, entonces voy a publicar esas fotos en mi plataforma, bien producidas y bonitas y el que quiere verme, que me siga.

Sin duda Karina es de las mujeres más bellas del país. Cortesía.

-¿Nada explícito?

No, nada de sexo o porno, va a ser material sensual, detrás de cámaras, pero nada pasado.

-¿Cómo se se siente con esto?

Llena, realizada, feliz, para mí la familia y Dios son muy importantes y me siento bien, vivo un momento bonito, así que estoy tranquila con todo lo que viene para mí porque sé que estoy haciendo las cosas bien y de manera correcta.