No, pero sí me encontré con personas falsas, gente que lo quiere minimizar, pero por dicha yo siempre tuve una seguridad muy grande y no me dejé. Igual, a mí me ayudó a crecer mucho, no todo fue malo, gracias a eso aprendí muchas cosas y me falta todavía más, pero siento que elegí el mejor camino ahorita. Mucha gente piensa que es porque tengo novio y no, si él llega a irse de mi vida no voy a volver al pasado porque si comparo, voy ganando mil a cero, ahora mi hija y yo somos más felices.