El derecho reinventa a la guapa modelo costarricense Karina Porras

La guapísima modelo costarricense Karina Porras se reinventa para darle paso a una etapa añorada de su vida y por la que luchó y se trasnochó durante varios años: la de abogada.

En setiembre pasado, Kary aprobó el examen de admisión al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y mientras espera la ceremonia oficial de incorporación ya gana experiencia en el bufete de un amigo.

LEA MÁS: Modelo Karina Porras habló de su nuevo galán: ¿quién es?, ¿cómo se conocieron?, ¿qué hace?

“Solo estoy esperando fecha para la incorporación y mientras tanto estoy trabajando en una firma de abogados de un amigo y estamos llevando todo tipo de casos”, mencionó Karina en entrevista con La Teja.

Karina Porras ya camina por los pasillos de los Tribunales de Justicia haciendo trámites como abogada. Fotografía: Cortesía Karina Porras. (Cortesía/Cortesía)

Una meta cumplida

Aprobar ese examen era una de sus metas de este 2025 y aunque le tenía un poco de miedo al proceso porque dicen que es algo complicado, al final logró su cometido gracias a una gran preparación que tuvo.

“Me tocó estudiar bastante; por dicha el colegio te ofrece bastantes opciones para estudiar, te ofrece los temas y también pagué un curso que le da a uno el material necesario para concentrarse en los temas que son evaluados porque es muchísima la materia. Me senté a estudiar bastante y gracias a Dios cumplí con el objetivo”, destacó.

LEA MÁS: Modelo Karina Porras tiró ácidos filazos contra su exnovio mientras posó feliz con su nuevo galán

Karina agradeció que un muy buen amigo le tendiera la mano y le abriera las puertas de su firma para que ella gane experiencia, aprenda de procesos en los Tribunales de Justicia y esté cerca de clientes con casos reales, mientras completa su proceso.

Karina Porras se graduó como licenciada en Derecho en el 2023. Fotografía: Cortesía Karina Porras. (Cortesía/Cortesía)

“Obviamente todo este tiempo que esté aquí esperando la incorporación no puedo ejercer como abogada como tal, pero por lo menos puedo ir redactando documentos, escrituras y aprendiendo, que es lo más importante, porque la práctica y la experiencia se gana afuera, con los clientes.

“Aquí escucho a los clientes, vamos también a ciertos procesos judiciales y así es como uno gana experiencia. Estoy realmente sintiendo la adrenalina de que sí me puedo llamar abogada, pero lo más importante es aprender sentada aquí, de prueba y error, sin miedo, porque como cualquier carrera uno sale y solo viene con bases. Afuera es donde se aprende”, comentó.

“Estoy superfeliz”

Karina reconoció que vive una etapa de mucha felicidad y agradecimiento a Dios porque está cerca del fin de un proceso al que le dedicó mucho empeño y pasión.

“Estoy superfeliz. Ahorita estoy viendo expedientes de (casos) notarial, laboral, de familia. A mí me gusta mucho lo notarial y comercial, que tienen que ver mucho con contratos, pero quiero aprender de todo porque siempre va a llegar alguien que te pida tu opinión y uno tiene que saber de todo. También me estoy acostumbrando a la rutina de ir a los tribunales, ya me ha tocado ir, y es bueno porque como te digo, es experiencia de cómo se hacen los trámites, los procesos y tirarse al agua”, destacó.

Karina Porras ingresó a colaborar a la firma de abogados de un amigo mientras espera que se complete su incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Fotografía: Cortesía Karina Porras. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Karina Porras dejó OnlyFans tras hacer platal y decepcionar a sus seguidores

Debido a eso, Karina viene trabajando desde hace varios meses en replantear su trabajo como modelo y figura de las redes sociales, donde destaca mucho por la sensualidad de sus fotos y publicaciones.

¿Qué pasará con el modelaje?

“He venido trabajando desde hace bastante tiempo en esto (en lo que hacía como modelo) y he tenido que decir que no a algunos trabajos como modelo. También he apartado trabajos que no van conmigo ya, porque ahora tengo que cambiar mi imagen por una más seria, digamos. Igual hago publicidad y no quiero dejar de lado el hecho de promover la vida saludable, hacer colaboraciones con compañías pero ahora más que todo en el lado del fitness”, destacó.

No es que quiere dejar en el olvido su trabajo como modelo, sino busca ser más precavida con el tipo de trabajos que acepta, todo para que sus “dos caras” –la de modelo y abogada– se lleven bien.

LEA MÁS: Vea cómo lucía Karina Porras hace más de diez años atrás, ¡ahora es otra!

“No quiero dejar de lado mi faceta como modelo, pero quiero enfocarme más en modelar ropa casual y productos. Esto de ejercer el derecho es un paso que estoy dando y sé que tengo que soltar otras cosas porque no me da el tiempo y me quiero enfocar más en mi carrera. Me han llamado compañías para trabajar con bebidas alcohólicas, con eventos de modelaje de pasarela y les he dicho que no, como parte de esta decisión de enfocarme más en mi carrera profesional”, aseguró.