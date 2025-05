Modelo Karina Porras tiró ácidos filazos contra su exnovio mientras posó feliz con su nuevo galán

Karina Porras, de 34 años, es una de las modelos más hermosas del país. Fotografía: Instagram Karina Porras. (Instagram/Instagram)

La sensual modelo Karina Porras lanzó ácidos filazos contra su exnovio mientras presumió, una vez más, a su nuevo galán, quien la tiene feliz de la vida.

Porras posó con su nueva pareja en redes y expresó varios comentarios que dejan muy mal parado a su ex, un abogado italiano con quien anduvo por casi dos años.

LEA MÁS: Modelo Karina Porras habló de su nuevo galán: ¿quién es?, ¿cómo se conocieron?, ¿qué hace?

Hace unas semanas, Kari confirmó a La Teja que en el 2024 regresó a la soltería, pero meses después otro galán extranjero tocó a la puerta de su corazón y según lo que dijo, ese sí es el hombre indicado.

Sobre el final de su anterior relación solo afirmó que no terminaron en buenos términos y destacó que era un lugar donde ella no quería estar.

Sin embargo, este martes la también abogada recurrió a las redes para exhibir lo enamorada que está y en medio de eso emitió algunos comentarios en los que le tiró a su expareja, eso sí, sin mencionarlo una sola vez.

“Un día creí que conocí el amor verdadero, pensé que eso era amor y permití muchas cosas porque creí que no había algo mejor, pero Dios me sacó de donde me rompían el alma y me entregó un hombre que no lastima mi corazón”, mencionó Porras, de 34 años.

Karina Porras está feliz con su nuevo novio. Fotografía: Cortesía Karina Porras. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Una de las modelos más cotizadas de Costa Rica está estrenando novio y así lo presume

Pero la oriunda de Pérez Zeledón no se quedó ahí. “Me quisiste bonito, tú me enseñaste cómo se ama de verdad, cómo quiero que me amen. Tú me enseñas el respeto, la confianza, un amor puro, sin maldad. Un día pensé que no existía ese cuento de hadas de lo que todos hablaban pero tú me enseñaste que sí existe. Te amo”, finalizó.

El punzante mensaje lo compartió en sus historias de Instagram con una foto de ella y su amado en el gimnasio.

Del nuevo galán de Porras es poco lo que se sabe, ya que, aunque habló con este medio hace unos días de la feliz etapa que vive, prefirió guardar para ella detalles como el nombre de su nueva conquista o la nacionalidad.

Lo que sí manifestó Kari es que sueña con que su nueva pareja sea quien la lleve al altar.

LEA MÁS: Karina Porras dejó OnlyFans tras hacer platal y decepcionar a sus seguidores

“Espero en Dios que sea la persona que me lleve al altar. Con él sí me quiero casar. Me enamoró que tiene un corazón muy noble, tiene mucho amor hacia las personas y me da mucha paz. A veces uno viene de relaciones anteriores que te quitan un poco la paz, que no son sanas ni saludables y cuando conoces a una persona que te trae tranquilidad y te da paz, es donde dices: ‘ahí es’, y así me siento con él”, declaró hace unas semanas.