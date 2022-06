Modelo les tira con todo a finalistas de Miss Costa Rica: “Ninguna me supera, en nada”

Nicole Menayo pretendía inscribirse este año en el Miss Costa Rica pero al parecer, la organización no la dejó por su edad. Archivo (PHOOWIN)

Nicole Menayo Alvarado le tiró con todo a la organización y a las finalistas del Miss Costa Rica a través de sus redes sociales.

La herediana era una de las modelos que pretendía participar este año en este certamen de belleza; sin embargo, no pudo inscribirse porque superaba la edad máxima permitida (28 años). Ella cumplirá 29 el próximo 2 de noviembre.

Esto provocó que la ahora vecina de Escazú se enojara con Teletica y hasta con las candidatas de este año, que en realidad no tienen vela en el entierro.

“Yo respeto a las candidatas que obviamente están superfelices de no tener que competir contra mí. Eso número uno. Y número dos, ninguna me supera, ni en nada, o sea, en nada, en nada, si los parámetros y estándares internacionales se aplicaran en realidad y en el país.

“Yo no le debo a nadie tener que callar y decir cómo apoyar, cuando a mí me hicieron lo que me hicieron y no pude participar, o sea, más bien de qué lado estás”, mencionó.

La modelo, además, reconoció que tiene un “ego gigante” y que “lo trato de domesticar por el bien de la humanidad y el mío”, pero que no puede quedarse callada, pues para ella es una injusticia lo que hicieron al no dejarla participar.

La Miss Grand Costa Rica 2018 también habló del supuesto favoritismo que hay con una de las finalistas porque su pareja sentimental es el exgerente de un banco estatal.

“Tiene el favoritismo de la argolla. Si el novio, se puede pagar, el top 16 se puede pagar en el internacional, bueno, es una sorpresa para los tontos que no entendieron nada. Yo fui, observé y vi muchas cosas”, mencionó.

Nicole Menayo era pareja de Scott Brannon, dueño del Club Sport Herediano. Archivo

Menayo también fue noticia en el 2018 al denunciar que no entró al Miss Costa Rica por supuestamente denunciar que fue acosada por el dueño del canal organizador del concurso de belleza.