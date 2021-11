Modelo limonense transgénero liderará fino desfile de modas

Jenny Morris es una belleza limonense que se va haciendo espacio en el modelaje. Instagram. Jenny Morris es una belleza limonense que se va haciendo espacio en el modelaje. Instagram.

Una bella modelo limonense, con alta proyección internacional, liderará hoy el desfile de modas “Palmas, brisa y sol”, organizado por la diseñadora costarricense Carmiña Romero y que se realizará en el Teatro Nacional.

Se trata de Jenny Morris quien actualmente vive en San José. Ella lleva poco más de un año de ser modelo independiente para eventos nacionales e internacionales.

Aparte de ser de muy buen ver, de tener presencia y profesionalismo para hacer lo que se le pide en la pasarela, Jenny representa a la mujer afrocaribeña y transgénero.

“Es enorme la gratitud que siento por poder aportar a situaciones socialmente vulnerables y de las que tampoco estoy exenta, además por la aprobación a mi trabajo. Llevo poco más de un año en esto, he estado en agencias nacionales e internacionales, pero la idea es que la agencia madre sea una de afuera. No sé cuánto falta para que se dé, pero he ido cumpliendo mis objetivos, todas mis acciones van hacia esa dirección”, dijo.

Morris agregó que, más allá de su físico, ha encontrado el equilibrio adecuado con sus emociones para poder salir adelante con lo que quiere.

“En mi caso hay un equilibrio de lo mental con lo físico. Hay mucho poder en la información, en identificar, en saber qué mejorar y respetar los procesos de crecimiento respectivo. Yo siento que el país está en un momento muy bonito, la moda es una industria que atrae mucho dinero, pero al mismo tiempo lo conforman personas muy artistas, creativas e inteligentes, también muy variadas”, contó.

Jenny hasta mandó un mensaje a las personas que son de alguna minoría, pero están llenas de sueños.

“Yo diría que identifiquen sus fortalezas y las mal llamadas ‘debilidades’, es bueno saber qué trabajar y con qué, hay muchas formas de mejorar o agregar valor a nuestros actos. Nuestros actos realmente tienen valor”, añadió.

Todas las mujeres presentes

La diseñadora Carmiña Romero afirmó que reclutó a Morris porque sabe del potencial de la limonense, que pronto trascenderá fronteras.

“Hemos querido que sea una pasarela amplia, inclusiva, con una selección que busca que todas las mujeres de Costa Rica estén presentes y sobre todo porque ella acaba de participar en el casting The Atlantic, una convocatoria para reclutar modelos de todo el mundo y llevárselas a eventos internacionales. Desde que la vi, pensé en que esta chica ahorita alza vuelo y se nos va, antes la quería conmigo porque llegará lejos.

“Es una chica superalta, con una pasarela preciosa y es un gusto poder trabajar con ella”, aseguró Romero.

Carmiña Romero inspiró su colección en en los escudos de las siete provincias Cortesía. Carmiña Romero inspiró su colección en en los escudos de las siete provincias Cortesía.

Puro caché

La pasarela mostrará los nuevos diseños de la colección creada por Carmiña, la cual fue inspirada en el bicentenario.

“Es un sueño y una bendición enorme poder tener esta oportunidad. El eje de mi inspiración fue doña Pacífica Fernández. Cuando ella diseñó nuestro escudo y bandera, me parecía que era como una colega diseñadora y luego, estando en el Teatro Nacional, sentí que era una lugar que es importante para mí y mi familia, casi tenemos que persignarnos para entrar, entonces vi que el lugar era el ideal para hacer un homenaje del bicentenario”, aseguró Carmiña.

“Palmas, brisa y sol” mostrará diversas prendas para celebrar en una gala tropical, entre las piezas hay: faldas largas tipo campana, tops, pañuelos, vestidos, enterizos y pantalones.

El grupo Editus será el encargado de amenizar el evento, que inicia a las 6 p. m., y desfilarán, además de Jenny, varias modelos reconocidas del medio nacional.