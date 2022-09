Modelo Paola Ramírez relata la gran depresión que vivió tras la muerte de su padre

Paola Ramírez le llevó el periódico a la tumba de su papá. Cortesía.

Paola Ramírez lleva varios años siendo una de las modelos más conocidas de nuestro país y en muchas ocasiones ha adornado la contraportada de La Teja, pero la del lunes anterior, fue más que especial para ella.

La curvilínea, vecina de San Sebastián, dedicó la publicación a la memoria de su padre, don Rigoberto Ramírez Calderón, quien falleció hace un año y cuatro meses.

Él era su más grande seguidor y desde que murió, las cosas no han sido lo mismo para ella.

“Era mi mayor admirador, siempre me lo hacía saber y murió hace un año y cuatro meses. Desde ese entonces no volví hacer a fotos para el periódico porque estábamos en pandemia y aparte, me dio una enorme depresión por su muerte”.

“Me deprimí tanto que subí 30 kilos en cuestión de seis meses, hasta que era tal mi peso que no podía ni dormir, no tenía ganas de nada ni de seguir en eventos, el dolor de piernas era tal que se me dormían y no tenía aire ni para barrer porque sentía que me ahogaba”, relató Pao.

Poco a poco los males se le fueron acumulando a la modelo.

“Es lo más duro que ha pasado en mi vida, yo todavía me duermo y me despierto pensando en él, la depresión que me dio no se la deseo a nadie, no quería nada con la vida, no podía ni levantarme, decaí. Tras de todo, se me juntó todo, porque primero se murió el perrito de la casa, al mes fallece papi y para eso yo llevaba 12 días de estar metida en la casa con el coronavirus, tenía fiebres, ataques de ansiedad, debilidad y cuando me dieron la noticia de que murió me desmayé como tres veces, caía y volvía a caer”, recordó.

La modelo asegura que si bien nunca tuvieron una vida ostentosa, en su casa nunca faltaron el arroz y los frijoles, mucho menos el amor y el respeto que siempre les enseñó don Rigo. Por eso le pegó tanto su ausencia.

“El día del entierro, Dios me dio las fuerzas para poder llevar el ataúd de él, que llevaban ocho personas, se lo quité a uno de los muchachos y me lo cargué en el hombro, así de débil que estaba pero yo quería entregarle a mi papá a Dios, no me explico cómo lo hice porque yo de verdad no tenía ni fuerzas para estar de pie pero pude”, aseguró.

Una señal

Luego de esos meses terribles, la guapa seguía como metida en un hueco, sin encontrar rumbo ni motivos para continuar viviendo.

No fue sino hasta que encontró algo que podríamos llamar como una “señal divina” que Ramírez volvió a tomar fuerzas para seguir con su vida y honrar la memoria de su amado papito.

“Un día entré a la casa de mi papá y me encontré con una carta que él me había hecho cuando cumplí 15 años y en ella me decía que nunca me rindiera porque él siempre iba a estar conmigo, entonces mientras lloraba leyendo esa carta, una fuerza entró en mi interior y pensé: ¿cómo voy a decepcionar a mi mayor admirador? Hay alguien en el cielo al que tengo que poner orgulloso, es lo mínimo que le debo porque humildemente nunca nos faltó nada y menos amor”, afirmó.

A partir de esa señal divina, Pao entendió que tenía que seguir adelante, de una vez se puso a cuidarse y en poco tiempo regresó a ser la que conocemos.

Paola Ramírez dedicó la publicación a su padre.

“Desde ese día me propuse a bajar de peso, a comer saludable y a hacer bastante ejercicio, modifiqué conductas y hábitos sedentarios por mi salud. Por cada kilo menos, ganaba un kilo de autoestima, de motivación y aliento para seguir adelante”, señaló la guapa.

“El señor que vende periódicos en la esquina de la casa de mi padre, que fue mi hogar por muchos años, ya no tuvo la visita de mi padre que compraba tres ejemplares, porque me daba uno y se dejaba dos él. Pero sé que este mensaje de motivación va a llegar a muchos y eso vale por tres”, dijo Pao.

Don Rigoberto Ramírez y Paola Ramírez eran muy unidos.

Ramírez aprovechó para motivar a todas las personas que están pasando por situaciones difíciles para que sepan que sí se puede salir adelante, solo hay que aprender a encontrar el camino para avanzar.

“Quiero decirle a todos los que estén pasando algún momento triste que no los deja avanzar que sí se puede, que siempre van a poder, la resiliencia (adaptarse bien a la adversidad) está en cada uno”, comentó Paola.

Además de modelar, Pao se montó una tienda virtual en donde vende todo tipo de artículos, desde ropa, accesorios y mucho más.