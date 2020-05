“No es sencillo porque nuestras familias son muy religiosas, pero no nos han faltado el respeto. A mí me costó mucho decirle a mi familia, pero cuando la conocí a ella mi vida cambió por completo, porque no esperaba querer a alguien como la quiero a ella. Nunca me enamoré de un hombre y gracias a ella pude salir a decirlo, a veces les cuesta aceptarlo, pero existe respeto por lo menos”, dijo.