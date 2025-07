Modelo tica que asustó desde un hospital ya está en casa y dedica emotivas palabras a su esposo

Sharon Gómez Recio es una de las mujeres más hermosas de Puntarenas. Tiene 32 años. Fotografía: Instagram Sharon Recio. (Instagram/Instagram)

Sharon Gómez Recio, la modelo costarricense que asustó la semana pasada desde la camilla del hospital México, regresó a casa el fin de semana y este lunes dedicó emotivas palabras a su esposo, a quien describió como su fiel compañero.

La exparticipante de Miss Costa Rica 2020 guarda silencio sobre el motivo de su hospitalización, pero sí abrió su corazón para agradecer a su marido, el médico Álvaro Chaves, quien también es su colega –ella es doctora–.

Gómez agradeció a Chaves por estar con ella en las buenas y en las malas, y por ser quien lucha junto a ella en los momentos de prueba.

“A veces las palabras se quedan cortas, pero necesito que sepas cuánto te agradezco por ser mi sostén en cada momento de mi vida. Sé que no soy perfecta, que tengo días difíciles, emociones que a veces me sobrepasan y mil imperfecciones… pero aún así, siempre me eliges”, afirmó la guapa de 32 años.

Sharon Gómez Recio dedicó las palabras a su esposo en esta historia. Fotografía: Instagram Sharon Gómez. (Instagram/Instagram)

La reina de los Carnavales de Puntarenas del 2010 agregó: “Eres un hombre único y no porque seas perfecto, sino porque en medio de todo lo que la vida nos lanza, tú eliges quedarte luchar, acompañar y construir. Porque cuando yo me derrumbo, tú me mantienes firme, cuando dudo, tú me das fe y porque cuando el camino se vuelve incierto tú sigues siendo mi norte”.

Sharon dijo que comprobó que las “relaciones verdaderas se forjan en las dificultades” pues en sus momentos de prueba su pareja ha sido su ancla, refugio y hogar, mencionó.

Sharon Gómez Recio preocupó la semana pasada con esta publicación en Instagram. Fotografía: Instagram Sharon Gómez. (Instagram/Instagram)

“Gracias por estar y por amarme no solo en mis luces sino también en mis sombras”, finalizó.

Gómez acompañó su romántico mensaje de agradecimiento con una foto de ellos en un bosque. Sharon y Álvaro se casaron en marzo del 2022.