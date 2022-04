Modelo tica quedó en segundo lugar en Miss Connecticut y ahora apunta a Miss Costa Rica

La modelo con sangre costarricense Erika Porras estuvo a un pelito de coronarse como la nueva Miss Connecticut 2022 y participar en el Miss USA.

Erika, quien tiene vínculo con nuestro país gracias a la familia de su madre, quedó en segundo lugar en el certamen de belleza, realizado este domingo en el estado norteamericano. La ganadora fue Cynthia Dias.

“Fue un fin de semana intenso, pero me divertí mucho de verdad. Nos pusieron a hacer un baile con el coreógrafo que ha estado con JLO, Shakira, Rihanna y otros artistas y puso un show tremendo. Sentí mucho el apoyo de la gente y me sentí muy orgullosa de mi esfuerzo y quedé satisfecha con lo que hice.

Erika Porras es una belleza que pronto la veremos en Miss Costa Rica. Cortesía.

“La meta siempre es ganar, pero en un concurso de belleza es muy subjetivo, uno no sabe qué va a pasar pero Dios tiene un propósito en esto y sé que hay algo más grande para mí en el futuro, sé que puede abrirse una puerta más grande, a lo mejor será Miss Costa Rica, será un honor para mí”, aseguró.

Recordemos que la guapa muchacha, de 25 años, le contó a La Teja que añora con participar en el certamen de belleza de nuestro país, pero como no sabía si este año se va a realizar, ella optó por participar en la eliminatoria para el Miss USA y quedó muy cerca.

Erika Porras estuvo a las puertas de coronarse. Cortesía.

Ahora, la guapa vuelca su mirada a Tiquicia, a la espera de que este año sí se realice el concurso y le permitan participar.

“Ya estoy pensando en Miss Costa Rica, mucha gente me ha apoyado y me dice que parezco una reina de verdad, me dicen que tengo que estar en el Miss Universo y que ir allá sería una buena opción. Todavía no sé el proceso, tengo que hablar con la organización, pero me encantaría. Karina Ramos me llamó y me dijo que me apoya”, aseguró.

Erika cuenta que su familia, tanto en nuestro país como la que vive con ella en Connecticut, está muy orgullosa del desempeño que tuvo y no dudan de que en algún momento pueda cumplir su gran sueño.

“Mi madre me dijo que siempre seré su reina, que se sintió muy orgullosa, con confianza y que parecía que iba caminando con Dios por el escenario. Salí primera princesa y es duro saber que estuvo tan cerca, pero me siento contenta”, agregó.

Porras dijo que para participar en Miss Costa Rica ya está intentando mejorar su español, pues aunque lo habla bien, su primera lengua es el inglés.