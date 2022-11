Modelo Viviana Lizano confía mucho en un jugador de la Sele para el partido contra España

La modelo Viviana Lizano es una tica orgullosa de su selección. (JOHN DURAN)

Llegó el gran día, por fin nuestros muchachos saldrán a la cancha del estadio Al Thumama, en Qatar, a representar a más de 5,2 millones de ticos que desde nuestro país les mandarán todas las buenas vibras.

Una de esas aficionadas es la bellísima modelo Viviana Lizano, quien quiso apoyar de una manera diferente a los dirigidos por Luis Fernando Suárez y en conjunto con La Teja, ideamos que pintara su cuerpo con la camiseta de Tricolor.

Si bien en el primer partido contra España no usaremos la camiseta roja, Viviana optó por pintarse de ese color, debido a que es la camiseta con la que más nos identificamos y la verdad es que le quedó preciosa.

Esta vecina de Curridabat, quien lleva un par de años en el modelaje, siendo ganadora en la categoría Petite del concurso Summer Girl en el 2019, dijo que tiene mucha fe de que venzamos a los españoles, aunque sabe que será un partido más que complicado. Le tiene mucha fe al delantero Joel Campbell para que haga su magia y nos lleve por el camino de la victoria.

(Video) Periodista tico critica a española que se burló en la cara de Yeltsin Tejeda

Viviana Lizano espera celebrar un par de golcitos de Joel. (JOHN DURAN)

“Confío en que ganemos 1 a 0 con un gol de Campbell. Creo que Pinto (Jorge Luis) era un superentrenador y ahora hay que ver si Suárez puede dar su mejor rendimiento en el Mundial, esperemos que ahora .que otra vez nos ven como La Cenicienta- nos vaya igual que en el 2014″, dijo la guapa.

Vivi asegura que no es tan fiebre del fútbol, pero cada vez que juega la Sele, hay algo que la llena de emoción y adrenalina.

“Durante mucho tiempo fui muy morada pero me cansé de tantos colerones y dejé de seguir el fútbol de aquí, pero cuando juega la Sele es otra cosa, me emociona muchísimo”, señaló.

En cuanto a la experiencia de pintar su cuerpo, dijo que nunca antes lo había hecho y quedó más que satisfecha con el resultado del trabajo que le hicieron.

“Quería hacer algo diferente, es la primera vez que me hago body paint y me fue superbién, solo que las personas que quieran hacérselo tienen que ir con tiempo, en mi caso, tardé como cuatro horas mientras me pintaban porque el artista es muy meticuloso y detallista. Quedé feliz con la experiencia y de fijo lo volvería a hacer”, aseguró la modelo, de 27 años, quien se considera una persona muy simpática y alegre.

La pintura de Viviana Lizano duró cerca de cuatro horas. (JOHN DURAN)

Un artista

El talentoso artista, encargado de pintar durante cuatro horas a la preciosa modelo fue Gabriel Guillén, del GBO Studio.

Él llegó a Grupo Nación con todo su equipo y poco a poco fue dándole forma a la camisa en el cuerpo de Vivi. La verdad es que es un gatazo porque cuidó muchos detalles, pareciera una original de la marca New Balance.

“Nosotros hacemos body paint, maquillaje de efectos especiales y personajes de terror y fantasía. En el caso de pintar un cuerpo, creo que en los detalles está la calidad, lo pintamos en una técnica que se llama aerografía y utilizamos pinceles para los logos, que nos quedan exactos; es algo pequeño, sencillo pero muy detallado”, afirmó.

Según él, la parte más complicada de pintar en un cuerpo es la entrepierna, debido a que es poco accesible y depende mucho de qué tan cómoda se sienta la persona pintada, para que quede perfecto.

El artista asegura que para los mundiales le crece mucho el volumen de trabajo, ya que a muchas personas, más que todo chicas, les encanta pintarse la chema de algunas de las selecciones, no solamente la tica.

En un diseño como el que le hizo a Vivi, no se gasta tanta pintura debido a que se pulveriza y eso facilita que rinda más.

La pintura es a base de alcohol por lo que no se quita con facilidad. Es ideal para hacer sesiones de fotos, ya que incluso se puede mojar.

Para quitarla sí es un poquillo más complejo, se hace en seco con la ayuda de algún jabón líquido. Después hay que ponerse toallitas húmedas, seguido de vaselina y una vez finalizado ese proceso, ya la persona se puede meter a bañar. Algo importante es que este tipo de pintura no mancha la ropa una vez que se seca.