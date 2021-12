Modelo y cantante nacional Mari Blu alegró el corazón de 70 niños guanacastecos (video)

Fiesta navideña La fiesta de Mari Blu estuvo bastante concurrida.

La modelo y cantante nacional María José Montoya, mejor conocida como Mari Blu, sabe que es de bien nacidos ser agradecidos y es por eso que cada año guarda platica para hacer a muchos niños felices en diciembre.

La guapa compartió este lunes una fiesta con 70 niños de la zona de El Llano, en Guanacaste, a quienes les llevó regalitos, confites, arroz con pollo, papas, helados y les hizo una linda fiesta navideña.

Los pequeños que llegaron viven en donde se crió la joven y aunque hace mucho se fue de esa tierra, cada tanto regresa para agradecer el aprendizaje que le dejaron esos tiempos difíciles.

“Cuando yo era niña mi familia era de pocos recursos, mi papá muchas veces no tenía la posibilidad de darnos un regalito de Navidad y para la escuela usaba cosas que no eran muy bonitas. Recuerdo que un día una muchacha me dio un pantaloncito y ese gesto me quedó marcado porque me hizo muy feliz.

“Hace cuatro años empecé esto y la idea mía es llevarle un regalo a esos niños que pasan la misma situación que yo viví. Entre todas las chiquitas que asisten, elijo alguna para darle lo básico para que pueda cursar el año lectivo, ya sea uniforme, un maletín y los útiles”, aseguró.

La cantante dice que ella pretende dar el ejemplo para que cuando esos pequeños crezcan, si las posibilidades se lo permiten, alguno haga los mismo con los más necesitados.

Mari Blu contó con el apoyo de su familia y de algunos amigos para hacer realidad esta bonita actividad.

“Yo no sé si saben quién soy, solo espero que les quede en la mente que una muchacha se acordó de ellos y les dio un regalito. No tiene idea lo feliz que me hace al verlos sonreír, la ilusión que les da al recibir el regalito y los demás chiquitos aplaudiendo, esperando el suyo”.