Mónica Malavassi cuenta qué pasó detrás del video de Adrián Méndez que se hizo viral

Adrián Méndez narró de pie los minutos finales del partido entre Cartaginés y Alajuelense. Foto: captura

Cuando el narrador y periodista Adrián Méndez luchaba por su vida en la cama de un hospital por causa del coronavirus, su amiga y compañera en Teletica Radio, Mónica Malavassi mandaba a un familiar a que lo viera y le contara sobre su situación debido a la preocupación que sentía.

Esos momentos, así como las bonitas vivencias que ha tenido con el comunicador le pasaron por la mente a la exfutbolista a la hora de grabarlo mientras Méndez hacía la narración más especial de su vida, la del campeonato de su amado Cartaginés.

Mónica subió un video a redes sociales que se hizo viral este jueves y allí, aparece el brumoso dándole rienda suelta a su pasión.

“Se los juro por mi madre, por Dios, por la Virgen, que Cartaginés es campeón... Y si no me morí en esa cama hace un año era para verte campeón”, dice el narrador, antes de fundirse en un abrazo con Carlos Álvarez.

La comentarista cuenta que ambos tienen mucho tiempo de conocerse y por eso sabía lo mucho que significaba ese momento para Adrián.

“A Adrián le tengo un cariño enorme, yo siempre digo que el primer partido que comenté fue uno en que me invitaron a Grupo Extra y el narrador era él, entonces fue él que me dio la confianza. El año pasado estuve rezando muchísimo y sufrí la enfermedad que tuvo muy agarrados de Dios y sé que Él lo devolvió para algo.

Mi primo es doctor y hace un año trabajaba en el Max Peralta, donde estuvo Adrián, así que todos los días le pedía que fuera a ver cómo estaba y sé de primera mano que estuvo muy mal”, dijo la exfutbolista.

Adrián Méndez (lentes) y Mónica Malavassi han hecho buena yunta en la radio. Cortesía

En el momento que se puso a grabar, ella tenía claro que podía ser un instante inolvidable para su amigo.

“Yo sabía que Cartaginés es el equipo de sus amores, del lugar de donde es Adrián y lo que significa para él narrarle una final al equipo. Cuando quedaban 15 segundos lo vi que estaba temblando, se puso de pie y casi no podía creer lo que estaba pasando y ahí fue en donde me dije que tenía que grabar este momento, que tenía una connotación especial y bueno, la manera en que cierra el partido y esa frase es maravillosa”, contó.

Agregó: “En mi mente solo pensaba que Dios es muy bueno porque hace un año, estábamos rezando no para que él volviera a narrar, sino para que él no se fuera y se mantuviera con vida y no solo le devolvió la vida, sino que le permitió vivir ese momento. Cuando yo pensaba en eso, él dijo la frase que me quedó en el corazón: ‘Si no me morí en esa cama hace un año, fue para verte campeón’.

Mónica dice que lo grabó pensando en su compa, jamás pensó en compartirlo en redes sociales, pero después de verlo y de ver que quedó tan bueno, le pidió permiso para publicarlo.

“No sabía si podía subirlo, más tarde le pregunté a Christian Sandoval que si podía compartirlo, me dijo que sí y me alegró porque yo sabía que un momento así había que compartirlo y vivir la emoción que sintió Adrián.

Estoy agradecida con Dios por dejarme presenciar ese momento al lado de una persona como Adrián. — Mónica Malavassi, comentarista.

Cuando Mónica le envió el video a su amigo, le pidió que se lo mandara a la familia de él porque sabían que sería un regalo inolvidable para ellos.

Además, se lo envió a sus seres queridos, que son manudos de corazón y le dijeron que esa grabación hace que el dolor por perder el campeonato sea mucho menor.

Adrián por su parte, nos dijo que nunca se dio cuenta de que lo estaban grabando y que por eso salió tan natural su narración.

“Sabía que era la puerta de algo histórico, un momento que mucha gente había deseado y por eso dejé salir lo que sentía en mi corazón. El abrazo de Carlos Álvarez, sabiendo que es herediano, fue un abrazo de amigo, de persona sincera”, comentó.

El dúo de compas tiene un bonito récord, pues desde que ellos hacen yunta para Teletica Radio, los resultados han sido los esperados, al menos para él.