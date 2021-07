Mónica Naranjo: “Cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca”

Mónica patea con los dos y se siente orgullosa de eso. Instagram Mónica patea con los dos y se siente orgullosa de eso. Instagram

La cantante Mónica Naranjo será la mariscal de las fiestas del Orgullo Gay en Madrid, el próximo 3 de julio en la plaza Pedro Zerolo, en la capital española.

Una causa que la española ha apoyado durante muchos años y con la que se identifica totalmente, pues en el pasado mes de febrero habló abiertamente de su bisexualidad. “He tenido relaciones con señoras que me han querido muchísimo”, afirmó.

“Este año cumplo veinticinco años de carrera, pero hay una celebración mucho más importante que la mía... Hace cincuenta años, en un pequeño bar de Greenwich Village, el Stonewall, la comunidad LGTB empezó a organizarse para luchar por el derecho a amar de forma libre”, dice Naranjo en un mensaje en Instagram.

La intérprete de “Sobreviviré” no tuvo reparo en confesar que ha tenido relaciones sexuales con muchas mujeres de las cuales recuerda solo buenas cosas. ¡Bandida esa!

“Hace muchísimos años, en un programa de televisión escuché a una persona con cara de muy pocos amigos asegurar que los homosexuales estábamos enfermos. (…) Y luego caí en la cuenta de que tenía razón. Cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca”, aseguró la artista, de 44 años, madre de un hijo y quien el año anterior terminó su relación de muchos años con su representante Óscar Tarruella.

Los organizadores de MADO’19 (el desfile) agradecieron a que una figura como Naranjo acepte su sexualidad y los apoye en esta causa.

“Es una mujer que lleva toda la vida apoyando la causa LGTBI, no solo en España, sino por toda Latinoamérica", afirmaron los encargados de la actividad.