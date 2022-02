Montse Del Castillo: “La gente puede decir misa, pero me costó muchísimo llegar a donde estoy”

Montserrat Del Castillo asegura que está viviendo su mejor momento profesional y personal, y que llegar a canal 7 le costó mucho. Instagram

El programa “De boca en boca” salió al aire hace seis años. Gente ha ido y gente ha venido, la única presentadora que se ha mantenido es Montserrat Del Castillo.

La guapa asegura que las ganas de ser mejor profesional es lo que la tiene aún en el espacio porque al principio se sentía menos preparada que sus compañeros.

Dice que su lugar se lo ha ganado a punta de esfuerzo y trabajo y que no está en canal 7 por argolla, como se ha dicho.

- ¿Qué ha significado para usted el programa?

¡Imagínese! Un privilegio desde el día en que me llamaron. Nunca se me va a olvidar, me dijeron: ‘va para un programa de chismes’ y me explicaron cómo era, que era positivo, que íbamos a hablar solamente lo que la gente hablara para hacer prensa sana, de buenas noticias y que fuera entretenida. Se apegaba totalmente al sueño que yo tenía de formar parte de un proyecto así.

- ¿Cómo se siente al saber que es la única que se mantiene desde el inicio?

Feliz no solo de haber llegado a De boca en boca, sino de haberme mantenido estos seis años después de muchísimas cosas que han pasado, de altos y bajos, de momentos muy lindos y otros no tanto.

Esta martes el programa de espectáculos de Teletica celebrará con los televidentes sus seis años al aire. Instagram

- ¿Creyó que el programa iba a durar tanto?, muchos le veían la muerte a los meses.

De hecho sí, muchos creían que no íbamos a pegar, que no íbamos a durar mucho, tantas cosas que dijeron; pero sí, bendito Dios, sí duramos. Yo siempre tuve esa fe y sentí esa paz de que sí iba a pegar.

- ¿Cuál cree que ha sido su clave para mantenerse después de tantos cambios?

Creo que agarrarme de Dios en todo momento. Desde el principio siempre he necesitado el trabajo y siempre había sido mi sueño llegar a un proyecto así. Cuando empezó Dancing with the stars, en la segunda temporada, cuando yo estuve, no existía De boca en boca.

En una entrevista me dicen que cuál es mi sueño y les conté que estar en un programa de farándula, en ese momento ni me pasaba por la cabeza que antitos de terminar Dancing me iban a llamar de este programa, fue como ¡wow!, Diosito cumple las promesas.

Montse dice que ella siempre quiso presentar pero no solo quedarse ahí y que por eso le puso para sacar sus estudios. Instagram

- ¿Por qué ese deseo de estar en un programa de farándula?

Porque en ese momento (2015) yo no había podido terminar la carrera (comunicación) y sabía que para aspirar a algo más necesitaba la carrera. Sabía que tal vez por el lado del entretenimiento, que ya venía dedicándome a eso, podía complementar trabajo y estudio, y fue lo que hice. Se cumplen los seis años de De boca en boca y yo ya soy licenciada en ciencias de la comunicación, me gradué en diciembre.

De boca en boca ha sido una escuela para mí porque venía con muy poca experiencia, nunca había trabajado a la par de personas como Mauricio (Hoffmann), como Bismarck (Méndez) con toda la vida de estar en tele; en aquel momento con Karina (Ramos), Víctor, con el fenómeno que era. Fueron muchos retos para mí, por eso decidí prepararme.

- ¿Siente que está en su mejor etapa profesional?

Sí y no solo profesional, en la personal también. Antes tenía todo para desarrollarme, pero venía arrastrando cosas personales que no me dejaban ser yo. La maternidad me cambió la vida por completo y me siento superdiferente, la seguridad que tengo ahora me la dieron la maternidad y mi matrimonio.

- ¿Qué tiene de especial el público de De boca en boca?

Creo que esa es la clave de haberme sostenido tanto tiempo. Aparte de que me gusta lo que hago, a mí me costó mucho estar ahí, la gente puede decir misa, pero la verdad es que me costó muchísimo llegar a donde estoy. Muchísimas lágrimas, muchísimas cosas que no tenés idea, pero el público de De boca en boca es tan bonito que me ha dado las fuerzas para seguir, las señoras que nos ven son tan maravillosas que he aprendido a amar a la gente y eso ha sido lo más bonito.

Víctor Carvajal era otro de los más viejos en el programa pero el año pasado se fue. Instagram

- Siempre se ha especulado que entró al canal por argolla o por su belleza, ¿por qué dice que le ha costado?

¿Argolla de qué?, en VM Latino (su antiguo trabajo) ha habido personas muchísimo mejores que yo, muchísimo más guapas que yo. A punta de esfuerzo llegué a donde estoy y recuerdo que muchísimas veces pagué el precio de VM Latino aguantando miles de circunstancias porque yo quería ser perseverante para llegar a la plataforma a la que llegué (canal 7).

- Ahora que se dio la salida de Víctor Carvajal, por ejemplo, ¿se siente más tranquila en el programa?

El proyecto había sido tan criticado al principio que nosotros éramos muy recelosos con nosotros mismos, yo no sé quién empezó a decir que no éramos amigos de verdad, pero siento que le pusieron mucha salsa a los tacos porque nosotros tampoco nos llevábamos tan mal, ni éramos los mejores amigos, pero jamás lo que la gente pensaba.

No dependía de nadie la libertad que yo siento en estos momentos, yo antes era una persona tal vez algo insegura y siento que ahora todo está fluyendo muy bien, pero no quiere decir que eso no pasara antes cuando estaba él (Víctor).

Y te voy a decir una cosa, problemas hubo, sí, pero los trapos sucios se lavan en la casa, como en todas las familias y en todos los trabajos.