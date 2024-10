Montserrat del Castillo, con gran dolor, anunció que se tiene que separar de varios miembros de su familia

Montserrat Del Castillo contó que se separa de varios miembros de su familia.

Montserrat del Castillo, con una gran tristeza, reveló que se tiene que separar de varios de los miembros de su familia, ya que hay una situación que se le sale de las manos.

La guapa, por medio de redes sociales, contó que hace poco renunció la persona que le ayudaba con los cuidados de la casa y de su hijo, y por eso ahora le ha costado un poco más las cosas del hogar, pues entre su trabajo y sus bretes extra no le alcanza el tiempo, es por eso que tomó una decisión con sus gallinas, sus mascoticas favoritas.

“El viernes se llevan a mis gallinas. No sé cómo lo voy a asimilar porque realmente las amo, pero estoy en un momento de mi vida donde tengo que priorizar que no puedo con todo. No sé hasta cuándo voy a encontrar una persona que me pueda ayudar, no ha sido fácil, se ocupa estar pendiente de ellas, el cuidado y el gallinero”, comentó la presentadora.

Montse contó que hace un tiempo, que ella viajó a México a compartir tan solo unos días con su familia, fue todo un caos el tema de sus amadas gallinitas porque quedaron solitas.

Parte de las gallinitas de Montserrat del Castillo.

“Ya no quiero agregarle más responsabilidades a todo lo que ya tengo. Entonces tuve que tomar esa decisión y de verdad no se me hace fácil, pero sé que la persona que las va a tener las va a cuidar y las va a amar”.

La curvilínea le había contado a este medio que el gusto por estos animalitos de granja nació porque ella y su esposo querían que su hijo Jhona tuviera un acercamiento a estos animales.

De hecho, la guapa presentadora ha defendido a capa y espada a sus gallinas de otros animales, como los mapaches, incluso cuando alguna se ha perdido, ella las ha buscado por días.