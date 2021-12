Montserrat Del Castillo contó los motivos que le dieron para no estar en El chinamo

Montserrat Del Castillo dio la razón sin andar por las ramas.

La presentadora de De Boca en boca, Montserrat Del Castillo hizo una confesión que dará bastante de qué hablar.

La guapa se puso a jugar a las preguntas con sus seguidores en redes sociales y le consultaron que por qué no está en El chinamo de este año y respondió sin rodeos.

Monts contestó de manera un poco sarcástica y entre risas junto a Bismarck Méndez, que el productor del programa, Alonso Acosta, le dijo que ella pedía muchos gustos y que cobraba más que los demás.

Sin duda que a los presentadores de De boca en boca les ha pegado un poco no estar en el espacio decembrino, pues no es la primera vez que uno de ellos tira alguna indirecta por no ser convocado para esta “fiesta”.