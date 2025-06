Montserrat del Castillo defiende a María Fernanda León de ataques en redes con gran gesto

Montserrat del Castillo y María Fernanda León son compañeras de trabajo en De boca en boca. Fotografía: Captura de pantalla. (Captura/Captura de pantalla.)

Montserrat del Castillo salió este lunes en defensa de su compañera de trabajo en De boca en boca, María Fernanda León, por los ataques que la presentadora de canal 7 y cantante viene recibiendo en redes de un tiempo para acá.

Este lunes en el inicio del programa farandulero de Teletica, Montse tomó los primeros minutos para salir en defensa de Fer, pues dijo que una situación que vivieron el viernes frente a las cámaras generó malas interpretaciones y ataques hacia la leoncita.

“Antes de empezar con el programa, quiero hacer algo: Venga acá María Fernanda. Voy a abrazar a mi compañerita porque hay cosas que a veces se pueden malinterpretar y yo si hubiera sido usted, me hubiera gustado que a mí me defendieran y esta chiquita es una princesa y aquí no pasa nada y nos queremos muchísimo”, expresó Montse.

“Hay cosas que se pueden malinterpretar pero, de verdad, no somos malas personas ni nada de eso. (Todo) está bien porque el viernes tal vez se pudo malinterpretar y no me gusta cuando dicen cosas feíllas”, agregó Montserrat.

La Teja le preguntó a Montse qué era lo que había pasado y ella contó que por un comentario que dijo León al aire y que mucha gente lo malinterpretó, la guapa presentadora viene recibiendo muchos malos comentarios en las redes del programa.

“Hace unos días María Fernanda viene siendo atacada en las redes de nosotros. El viernes regresé después de una incapacidad y yo siempre hablo demasiado, hago intervenciones largas pero muy sentidas, entonces Mari dijo algo, no recuerdo qué. Nosotros tenemos una relación interna bastante buena y también tenemos chistes internos como cualquier empresa y grupo de amigos o de compañeros. Evidentemente, hay cosas que la gente, desde afuera, puede malinterpretar pero que dentro no están pasando”, nos dijo Montserrat.

Montserrat del Castillo dijo que María Fernanda León es una princesa y salió a defenderla y a apagar el fuego de los rumores sobre su relación con ella. Fotografía: Captura de pantalla. (Captura/Captura de pantalla.)

Todo se dio porque Del Castillo llegó bastante hablantina al programa de Teletica y sus intervenciones tras las notas que presentaron ese día fueron muy sentidas y largas.

Debido a ello, Fer dijo pero en tono bastante amigable: “Montse diay, si quiere seguir haciéndome llorar todo el programa, usted me avisa, estoy a punto (de llorar)”, dijo María Fernanda en una primera intervención.

En otra, León mencionó: “Montse, de verdad, qué dicha que vino”.

Esos comentarios la gente los interpretó como malintencionados lo que provocó los ataques contra Fer.

“El viernes, te soy honesta, no tengo idea de qué fue lo que dijo que mucha gente le dijo cosas (en redes) por lo que me dijo a mí. La gente la atacó. Siempre recibimos opiniones, pero me duele porque ha sido muy criticada y señalada últimamente y como mujer y compañera me duele”, continuó Montserrat.

Montse consideró a María Fernanda como una buena persona que siempre pone lo mejor de sí en su trabajo y dijo que a ella le hubiera gustado que alguien la defendiera cuando la han atacado en redes.

Montserrat del Castillo demostró que es una gran compañera. Fotografía: Instagram De boca en boca. (Instagram/Instagram)

“A mí me hubiera gustado que alguien me defendiera, pero lo hice por compañerismo, porque la quiero mucho y sé que es una gran compañera. Ella me demuestra el cariño de muchas maneras y, (quiero) que ella se sienta tranquila y (sepa) que tiene alguien a la par que la va a respaldar y acuerpar cuando sea necesario”, nos dijo Montserrat.