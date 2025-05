Montserrat del Castillo y Susana Peña sufrieron accidente de tránsito y estas fueron las consecuencias

Montserrat del Castillo y Susana Peña trabajaron juntas en el Verano Toreado 2024. Fotografía: Instagram Montserrat del Castillo. (Instagram/Instagram)

Este viernes en De boca en boca, Montserrat del Castillo tiró la bomba sobre un accidente que sufrió en el 2024 junto a Susana Peña cuando ambas iban rumbo a Nicoya, Guanacaste, a la última fecha del Verano Toreado.

Montse habló sutilmente sobre eso porque saludó a una periodista que conoció en el Juzgado de Atenas, donde dijo que fue con la experiodista de Telenoticias y actual coordinadora del sitio web de Teletica.

“La conocí porque andábamos en el Juzgado de Atenas Susanita y yo. Es que eso es un drama que no les he contado. Es que ustedes no saben. Andábamos Susana Peña y yo, tuvimos un accidente, íbamos para la última fecha del Verano Toreado en Nicoya y vieras lo que nos pasó”, afirmó Montse en el programa farandulero de canal 7.

La Teja contactó a Susana Peña para consultarte respecto al incidente y de entrada aclaró que fue el año pasado y no este 2025, y que, efectivamente, el martes pasado se presentó con Montserrat a la audiencia por lo que les pasó.

“El martes fue el juicio en el Juzgado de Atenas porque el choque fue en Atenas. Ocurrió en la final del Verano Toreado pero la del 2024; pero hasta ahora el proceso avanza a esta etapa”, mencionó.

Explicó que ese 18 de mayo, viajaba en su carro acompañada por Montserrat cuando de repente, sobre la ruta 27 (San José-Caldera), se les metió un tráiler que con la cola golpeó su vehículo.

“Tuvimos un choque. Un tráiler se nos metió en la 27; nos cerró, gracias a Dios pude frenar a tiempo y el golpe fue solo como con la cola, igual fue un daño al carro, pero lo más importante es que las dos estamos bien, que no nos pasó nada”, confesó Susana este viernes a este medio.

Susana Peña es una figura infaltable en los toros de canal 7. Fotografía: Instagram Susana Peña. (Instagram/Instagram)

Reconoció que se llevaron un gran susto y la cosa fue peor porque el trailero se dio a la fuga; sin embargo, ellas lo alcanzaron y grabaron la placa para interponer la denuncia.

“Fue un gran susto, en realidad. El conductor se dio a la fuga, logramos alcanzarlo y grabar la placa y demás para empezar este proceso en el que estamos ahorita. Iba en mi carro, yo manejando y Montse iba de acompañante y por eso es testigo en este proceso”, aclaró.

Peña contó que a la audiencia del martes el chofer del tráiler no se presentó, aún así el juicio se desarrolló porque ella llevaba a su testigo. “Estamos esperando para saber qué resolvió la jueza”, finalizó con la simpatía de siempre.