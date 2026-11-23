Montserrat Del Castillo, presentadora de De boca en boca, lucirá sus curvas en la nueva promo del programa. (redes/Instagram)

Montserrat Del Castillo aprovechó su visita al Caribe Sur para disfrutar de las bellezas de Puerto Viejo de Limón y, de paso, presumir su espectacular figura.

La presentadora de De boca en boca viajó este fin de semana junto a sus compañeros del programa para grabar algunas promociones de cara a la llegada del verano.

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Pero Montserrat también sacó un ratito para disfrutar de la playa y hacerse una sesión de fotografías que compartió con sus seguidores en redes sociales.

En las imágenes, la comunicadora aparece luciendo un traje de baño que dejó ver su silueta y con el que se robó las miradas. Como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores exaltando su belleza no tardaron en llegar.

Montserrat Del Castillo disfrutó mucho el trabajar en el Caribe Sur. (redes/Instagram)

“De los lugares más mágicos que he conocido”, escribió Del Castillo junto a la publicación, dejando claro que quedó encantada con este rincón del país.

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Montserrat Del Castillo andaba en Limón con sus compañeros de De boca en boca. (redes/Instagram)

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no dejaron pasar la oportunidad para llenarla de halagos por las fotografías y su belleza.