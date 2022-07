(Video) Montserrat del Castillo nos adelanta cómo será su presentación en Dancing with the Stars

La presentadora Montserrat del Castillo será la invitada de la cuarta gala de Dancing with the Stars y en el siguiente video nos adelanta lo que veremos.

[ Montserrat Del Castillo confesó que tuvo sobrepeso ]

“Fue una semana durísima, llegué a la casa llorando, descompuesta... No es lo mismo ahora que soy mamá, también creo que a los que nos ha dado covid no quedamos igual, creo que muchos me van a entender y Michael me dijo que montó una coreografía para una bailarina, sé que no será perfecta, quedé golpeada pero aquí estoy, para entretenerlos”, señaló.

La guapa es uno de esos casos en que para ganar no es necesario un trofeo, pues después de su presentación llegaron cosas muy buenas.

“Dancing me abrió la puerta de Teletica, después de eso vino De boca en boca y me quedé, entonces soy parte de esta familia y claro que gané, incluso más de lo que esperaba”, dijo.

Montse cuenta con el apoyo de su esposo Jhona Monroy y de su hijo, así como de su abuelita, quienes la verán en primera fila.