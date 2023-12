Montserrat Del Castillo recordó su primer y único certamen de belleza

Montserrat Del Castillo no necesita de una corona para ser considerada una de las ticas más lindas del país.

Montserrat Del Castillo está trabajando en las transmisiones del tope y carnaval de San José para Teletica y, al momento de ver a la Señorita San José 2023, Hillary Sánchez Cantillo, no pudo evitar recordar cuando participó en su primer y único certamen de belleza.

La presentadora de De boca en boca formó parte de este concurso en el 2012 cuando apenas tenía 19 años y, a pesar de que fue una experiencia muy linda, quedó curada porque dice que descubrió que eso no era lo suyo.

Curiosamente, ese año en que ella se metió a competir para ser la más linda de la capital también participó Lisbeth Valverde, la actual Miss Costa Rica, y ninguna de las dos ganó la corona.

Montserrat Del Castillo se inició en el modelaje apenas fue mayor de edad.

“Estaba empezando en el modelaje y yo quería participar en un miss, y en eso se me dio la oportunidad de comenzar en Adriano Models y él (Adriano Núñez) me insistió en participar en Señorita San José. Entonces recibí clases de modelaje, estuve ahí varios meses en esa academia y participé, lo disfruté mucho, pero ahí me di cuenta que los certámenes de belleza, definitivamente, no eran lo mío”, expresó.

Montse recordó que en aquel tiempo les daban el vestuario para la final y que, entre las que participaron, hicieron un grupo muy bonito que, gracias a las redes sociales, aún se siguen viendo y comunicando.

“De esa época recuerdo cosas muy bonitas y, sobre todo, de las chicas y vernos ahora de emprendedoras y tan diferentes me alegra muchísimo”, mencionó.

Montserrat guarda con mucho cariño estas fotos de aquella época.

Primera y última

Después de participar en ese concurso fue cuando le salió a Montse la oportunidad de empezar a trabajar en televisión como presentadora de VM Latino.

Ella no niega que esa vez tenía mucha ilusión de ganar la corona, pero que después cayó en cuenta que los concursos no son lo suyo y después se terminó enamorando de la televisión.

Adriano Núñez, experto en certámenes de belleza, fue quien la impulsó para que se metiera en el concurso.

“Cuando eso era una niña, una adolescente, estaba empezando, tenía muchas inseguridades, estaba también comenzando a conocer este mundo, un medio que no es fácil y no, después de ahí yo ya sabía que lo mío no eran los certámenes de belleza”, dijo.

La presentadora de Teletica agregó que al echar el casete para atrás y recordar también la gran trayectoria de Lisbeth Valverde en concursos ahora la admira todavía más después del gran papel que hizo en el Miss Universo 2023.

Esta era la foto oficial de Montserrat Del Castillo en el concurso en el 2012.

“Yo respeto tanto el trabajo que está haciendo Lisbeth ahora, porque fueron muchos años los que pasaron para que ella llegara a brillar. Es que no solo es ser Miss Costa Rica, sino llegar a brillar como ella lo ha hecho. Entonces yo creo que a veces las cosas llevan mucho tiempo y, honestamente, yo estando ahí en ese certamen, después de que no lo gané y todo, nunca me hubiera imaginado donde Dios me ha puesto hoy. Son recuerdos muy bonitos de cómo empieza uno y cómo se tiene que ir madurando, ir creciendo, hasta llegar al lugar donde uno le pidió a Dios en algún momento estar”, agregó Del Castillo.