Nueva Señorita San José narra el precio que pagó por ser diferente y que puso su vida contra la pared

Hillary Sánchez Cantillo fue electa hace una semana como Señorita San José 2023. (Instagram)

Hillary Sánchez Cantillo pagó un caro precio por ser distinta. Desde la escuela y hasta su época universitaria, la recién electa Señorita San José 2023 se vio sometida a decisiones de terceros que quisieron moldear su vida.

Tanto acorralaron amigos, compañeros y allegados a esta vecina de San Sebastián, de 24 años, que en algún momento su vida estuvo contra la pared y sus deseos de seguir en este mundo se le comenzaron a escurrir entre sus dedos.

La reina de las Fiestas de San José 2023 se confesó con La Teja y esto es parte de lo que nos contó.

-¿Cómo se define Hillary?

Como una mujer diferente, que no le gusta seguir patrones, que no le gusta ver ni escuchar lo mismo que todo el mundo. Una mujer perseverante, que siempre ha luchado por sus sueños y que, como todos, se ha caído, pero se levantó para seguir luchando.

-¿Hubo algo que moldeó esa definición que tiene de usted?

Para nadie es un secreto que, actualmente, la sociedad te impone o desea que sea igual a otro, que opine igual y si no se sigue ese patrón, cuesta encajar. Desde muy pequeña siempre tuve una personalidad muy marcada y tomé decisiones con base en lo que sentía. En algún momento permití que muchas personas decidieran por mí, pero gracias a Dios volví a recuperarme y ahora no dejo que nadie influya en los deseos o anhelos que tengo.

-¿A qué se refiere con eso?

Siempre fui una persona que amaba bailar, cantar y hacer teatro y en algún momento permití que otros tomaran decisiones en cuanto a mis sueños. Si alguien me decía que no podía, que no era capaz o hasta personas que me cerraron la puerta, empecé a creer que esa era mi realidad y empecé a dejar de luchar por lo que yo anhelaba. Entonces no volví a dejar que nadie se metiera en mi vida.

Hillary Sánchez Cantillo en su graduación de kinder. (Cortesía)

-¿Cuánto marcó su vida esa influencia de terceros?

Te voy a hacer muy sincera, lo más duro que me ha tocado vivir fue llegar a perderme a mi misma. Empecé a dudar de lo que era por muchas opiniones de la gente, que tiene la maña de señalar, juzgar, atacar… sin saber el daño que pueden causar. En algún momento permití que personas dibujaran lo que era yo, mi vida y tomaran las decisiones por mí y fue un momento muy duro. Tuve mucha ansiedad y depresión porque fue una etapa que viví desde la escuela hasta la universidad y muchas personas formaron parte de ese desgaste mental que tuve.

-¿De quiénes estamos hablando?

Hablo en general, de amigos, de compañeros de trabajo, de estudio… muchas personas que se encargaron de atacar y de minimizar los sueños que tenía.

-¿Cuál fue el detonante para un “hasta aquí”?

Cuando llegó el punto en que pensé que la vida no tenía sentido y sentía que no estaba haciendo nada en este mundo; no podía permitir que tantas personas me quitaran mis deseos de vivir. Fue un despertar, le pedí mucho a Dios por eso.

-O sea, pensó en quitarse la vida…

Tuve muchos episodios donde no quería vivir y quería descansar de todo eso; gracias a Dios no pasó y aquí estoy para contarlo porque a veces las personas nos hacen sentir mal, nos humillan y desprecian tanto que por la mente pasan esas decisiones extremas.

-Gracias a Dios sigue aquí y ahora como Señorita San José, ¿por qué quería esa corona?

Siempre he seguido los certámenes, pero muchas veces estos concursos promueven conceptos de belleza algo farsantes. Señorita San José me gustó porque buscaba algo más allá, como ser un aporte a la sociedad. Siempre digo que uno es más allá que el físico y que los estereotipos.

-¿Qué representa ser la reina de las Fiestas de San José?

Estoy muy feliz, primero porque estaré en Zapote, en las corridas de toros y en el Festival de la Luz. Son actividades que tienen muchos años de realizarse y para mí es un gran orgullo ser representante de estas fiestas.

-¿Le tiene el ojo puesto al Miss Costa Rica?

Es un certamen que he considerado: sin embargo, creo que hay una preparación y estoy trabajando mucho como persona. Lo veo a futuro. Este es apenas mi segundo concurso de belleza.

Hillary Sánchez Cantillo trabaja como asistente de pacientes y trabaja con adultos mayores y niños. (Cortesía)

-Usted es enfermera, ¿cómo se cruza esa carrera en su vida?

Decidí estudiar Enfermería porque la mayor parte de mi familia falleció por cáncer y tuve a mi tío, de 16 años, quien falleció de cáncer de estómago y veía cómo mi mamá corría por él y cómo lo lastimaban las enfermeras. De muy pequeña vi esa situación y siempre dije que iba a ser enfermera y le dije a él que algún día lo iba a ayudar y lo iba a cuidar con mucho amor. No me dio tiempo, pero me inspiró a entregarme a las personas como lo hago hoy. Siempre he dicho que a mis pacientes los cuido como deseo que cuiden algún día a mi mamá y a mi papá y él fue mi fuerza y el inicio a mi decisión de ser enfermera.