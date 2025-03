¿Montserrat del Castillo regresó con su esposo?

Montserrat del Castillo y Jhona Monroy se casaron en el 2019. Fotografía: Instagram Montserrat del Castillo.

Montserrat del Castillo y su esposo, el chef mexicano Jhona Monroy, se habrían reconciliado, según una reciente publicación que hizo en redes la figura de canal 7.

Este sábado, Montse hizo una mención comercial en su Instagram sobre un lugar donde venden todo tipo de chocolate, y en el video aparece su esposo.

Como parte de la promoción que hace del producto, Del Castillo se pone a hacer postres con su hijo Jhona, de casi cinco años, pero en la cocina también apareció su esposo.

Incluso, la escena en la que salen ella, su marido y el hijo de ambos es la “portada” del video que posteó en Instagram este 29 de marzo.

La Teja informó el 1° de febrero que Montserrat y Jhona pasaban por una crisis matrimonial, algo que ella negó ese día, pero después, en De boca en boca, lo confirmó.

“Jhona y yo decidimos poner en pausa nuestra relación; sin embargo, nos queremos mucho, gracias a Dios. Hemos puesto también todo en manos de Dios. La razón por la que yo no lo he hecho público es porque no existe un divorcio, no existe una demanda de divorcio ni nada, ahorita estamos tratando de solucionar algunas cosas para poder seguir como una familia; si se da, imagínese, yo creo que mi familia sería la más feliz del mundo y, si no, pues yo sé que Dios va a tomar el control de cada uno de nosotros”, dijo en esa oportunidad frente a las cámaras de canal 7.

Montserrat del Castillo y su esposo aparecen muy juntos y felices con su hijo en un video comercial que ella posteó este sábado en sus redes. Fotografía: Instagram Montserrat del Castillo. (Instagram/Instagram)

Montse en ningún momento habló de divorcio sino de un tiempo que, al parecer, ya pasó por como se ven de felices y juntos en el video comercial.

Si la pareja regresó, no tuvo que haber sido hace mucho tiempo, porque el pasado 6 de marzo Montse cumplió 36 años y en la fiesta que le hicieron en De boca en boca estuvo toda su familia, su hijo, pero su esposo brilló por su ausencia.

Del Castillo y Monroy se casaron en el 2019 en dos celebraciones: una en México con la familia de él y otra en Costa Rica con la familia y amigos de ella.

