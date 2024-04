Montserrat del Castillo se le plantó así a un problemón muy serio que hay en su barrio

Montserrat del Castillo confesó el gran problema que viven en su barrio. (Instagram)

Cansada de una situación que viene sufriendo últimamente en el barrio escazuceño en el que vive, Montserrat del Castillo se le plantó al asunto y este miércoles dio a conocer cómo solucionó el problemón que enfrenta.

Montse contó las carreras que se ha tenido que pegar varias veces en las últimas semanas para no llegar añeja y sudada a su trabajo en canal 7, ya que es frecuente que les quiten el agua y no tengan el preciado líquido ni para bañarse.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo: Conozca los particulares animalitos que le hacen compañía en su casa

Este miércoles fue la ocasión más reciente que Montserrat tuvo que correr para llegar como lechuguita al programa De boca en boca, porque llegó del gimnasio y para su sorpresa, una vez más no había agua.

“Vengo del gimnasio y no hay agua y este tema se ha vuelto demasiado recurrente aquí en mi barrio, y ya tengo un plan b porque me ha pasado varias veces y después tengo que ver qué hago y dónde me voy a bañar”, dijo del Castillo en una historia de Instagram.

Montserrat del Castillo resolvió así un problemón que tiene

LEA MÁS: Ojo al detalle que tuvo Montserrat Del Castillo con su esposo, que no cualquiera hace

Mientras explicaba las congojas que ha pasado por no tener agua para bañarse, la modelo y empresaria mostró la solución, la cual estrenó este 3 de abril y se trata de un bidón que compró mantenerlo lleno de agua y siempre tener al menos para bañarse.

“Me va a tocar bañarme con agua fría, pero bañarme gracias a Dios”, agregó en la historia.