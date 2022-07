Montserrat Oliver cuando Yolanda Andrade intentó enamorarla: “Me asusté y me fui”

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade tienen años trabajando juntas en su propio programa a pesar de que dejaron de ser pareja. Infobae

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade fueron novias por un largo tiempo y a pesar de que la mayoría de las relaciones que terminan no continúan con una relación sana o incluso buena, no es el caso de ella pues su programa Mojoe es solo una pequeña muestra de que todo ha continuado de buena forma.

La presentadora estuvo en La entrevista con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, donde habló de los secretos e intimidades de su vida, donde tocó la relación sentimental que mantuvo con Yolanda, cuyo inicio de su historia romántica se desconocía y hasta terminó contando que se divorció virgen.

La famosa presentadora de Televisa contó que en su primer matrimonio, que fue con un hombre, todo salió mal y habló sobre las razones de su divorcio y que al mismo tiempo conoció a Yolanda Andrade, mientras grababa un evento de Año Nuevo para Televisa, para inicios de los años noventa.

“No sé qué cosa hizo (Yolanda), me hizo así (le tocó el hombro a Yordi) y yo sentí algo raro y dije: ‘No más falta que siento hasta con una mujer, porque me tienen supermal atendida’... y me superasusté y todo”, contó entre risas.

Durante la grabación Yolanda le dijo a la productora que quería conocerla y la llevaría a comer, pero que ella se asustó porque era la primera vez que una mujer le echaba el cuento.

“Me asusté, tosí, ya me estaba ahogando, ya me quería ir, me fui”, relató, aunque aseguró que Andrade terminó mandándole postre a su camerino y le mandó un mensaje que decía “felicidades por tenerme”.

Durante la misma charla con el polémico Yordi Rosado, la también actriz confesó los motivos por los que su primer matrimonio con un hombre llamado Henry, no funcionó, dejando en claro que el tema de su orientación sexual no tuvo nada que ver pues el “problemita” venía de otro lado.

La presentadora contó que fue Yolanda la que le echó el cuento y que fue por ella que se divorció de su esposo. Infobae

La conductora se casó con su primer novio a los 23 años y él, quien es de origen norteamericano, le dio su primer beso a través de las rejas que cerraban la casa de su abuelita en la Ciudad de México, por lo que no lo disfrutó debido a que ambos eran inexpertos.

Pero ese no sería el único tema en el que descubrirían que las cosas no funcionarían.

“Le hice caso a mi mamá, me casé con ese al que le di mi primer beso. Llegué nerviosísima a la luna de miel, pero ilusionada. Pero cuando llega la noche de bodas, ¡oh sorpresa! Al parecer él también era casto y fue un desastre, ¡no pasó nada!”.

La también empresaria confesó que su ex llegó a atenderse médicamente para superar su problema, sin poder solucionarlo: “seguimos porque me casé (con la idea) para toda la vida, esperando que todo se resolviera, ¡pero nunca se resolvió!”, por eso se terminó divorciando siendo virgen.