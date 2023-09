Muchacha empezó cantando en el coro de la iglesia y ahora se luce en Nace una estrella

Jenny Gómez Medina audicionó en la temporada pasada y al fin está logrando su sueño de estar en Nace una estrella. Instagram

Jenny Gómez Medina es de las personas que no se deja vencer por un no, pues hace dos años no clasificó para Nace una estrella, por lo que este año lo volvió a intentar y lo hizo tan bien que fue seleccionada y ya lleva tres galas demostrando su talento.

Ella apenas tiene 17 años y es vecina de Cariari, de Guápiles. Jenny nos contó que su gusto por el canto inició desde que era muy pequeña.

Conozca un poco más de esta participante, quien este domingo luchará por seguir avanzando en la competencia de canto de canal 7.

- ¿De dónde nace ese gusto por la música?

Todo viene de parte de la familia de papi (Mario José Gómez), a ellos les encanta la música y bailar, son muy alegres, y se me pegó.

- ¿Por qué decidió ir a audicionar?

Siempre me ha encantado ver este tipo de programas en la televisión, sobre todo de México, que tiene más programas así, y hace dos años, para la quinta temporada, vine a audicionar y me sentí muy mal porque no pasé, pero estaba más chiquitilla, venía con más nervios y por la pandemia traía esos nervios de contagiarse, pero esta vez dije: ‘no, voy de nuevo porque ya sé como es’. Me preparé y aquí estoy cumpliendo el sueño.

- ¿En qué aspectos mejoró para este segundo intento?

Yo diría que un poquito en la seguridad y en llevar bien pensadas las canciones que iba a cantar, porque lo que me pasó en la temporada anterior fue que no sabía qué cantarle a los jueces.

Desde niña su papá le enseñó a tocar guitarra y la marimba y hace presentaciones privadas. Cortesía

- ¿Ha recibido clases de canto?

Mi papá fue el que me enseñó un poquitito de lo que él sabe, aunque él aprendió de forma empírica. Luego una profesora de música me dio unas técnicas, pero como muy flash, y actualmente lo que recibo son clases de piano.

- ¿Su papá también se dedica a la música?

Sí, él toca para eventos privados como cumpleaños y cosas así, con su organeta, con la guitarra o con la marimba. En mi familia tenemos un grupo de marimba que se llama Marimba Flor Guanacasteca. Yo empecé cantando en la iglesia católica de Cariari, haciendo los coros, pero cuando aprendí las letras de las canciones mi papá me empezó a llevar con él a actividades familiares, porque nunca en mi vida me han llevado a cantar a bares, ya que no me gusta.

- ¿También toca la marimba como su papá?

Esa marimba era de mi abuelo, de 85 años, y papi se la trajo de Guanacaste, donde vive mi otra familia. Abuelo les enseñó a tocar a mi papá y a mi tía, que es la que anda con nosotros, y yo ahí medio aprendí, todavía estoy en proceso. Él nos heredó la marimba y con esa empezamos a tocar en cumpleaños porque a la gente mayor le encanta como suena. En el grupo yo soy la bajista.

Ella toca el bajo eléctrico en el grupo "Marimba Flor Guanacasteca” que es de su papá y de su tía. Cortesía

- ¿Qué tal ha sido la experiencia en Nace una estrella en estas primeras semanas?

Superchiva, aquí lo tratan a uno como familia, lo tienen a uno superbién atendido, son muy buena gente. Me emocionó mucho el empezar a recibir clases, ver cómo es todo detrás de cámaras, aprenderme las piezas, el vestuario que me han puesto, unos vestidos bellísimos. Ha sido una experiencia muy chiva.

- ¿Usted es de las que se está quedando en el hotel?

Sí, a mí me toca quedarme en el hotel con varios de los compañeros y somos unidísimos, nos ayudamos entre nosotros en los ensayos, para grabar y cosillas así. Me ha tocado acostumbrarme a vivir lejos de casita, a no ver a mis abuelitos. Mi mamá me está acompañando.

Su mamá doña Jenny Mendoza está con ella en San José mientras está en la competencia de canto. Cortesía

Me digo: ‘tienes 17 años y estás aquí, no se estrese tanto’, es que como estoy con gente más grande hace que mi mente se sienta insegura”. — Jenny Gómez Mendoza, Nace una estrella

- ¿Cómo ha sentido estas primeras tres galas?

La primera gala fue con una canción que me llegó bastante y se la dediqué a mi abuela y la segunda gala fue muy estresante, porque la pieza no salía casi que desde un principio y entré con una inseguridad y una mezcla de emociones terrible y eso me jugó en contra. En esta tercera siento que estoy agarrando la confianza que se necesita para estar en el escenario y me sentí tan relajada que ni vi la pieza, siento que voy creciendo.

- ¿Cuánto le ha cambiado la vida el programa a nivel social?

Me ha causado mucha gracia porque mi Instagram cuando entré al programa tenía como 200 seguidores y ya voy por 1100, y yo: ‘¡wow¡' y me han escrito chiquillos de la zona de Guápiles y muchachos diciéndome que qué chiva, que qué lindo cumplir un sueño, por lo que me toca decirles que no se rindan porque si yo me hubiera rendido con el no de la temporada pasada no estuviera aquí. Y no puedo creer que ahora me tienen como ejemplo.

Jenny contó que le encantan los vestidos que le ponen en cada gala.