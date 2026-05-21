Farándula

Muere a los 37 años hija de reconocida poeta costarricense y sobrina de la exvicepresidenta Epsy Campbell

La sexóloga y trabajadora social falleció este miércoles a los 37 años

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Por Manuel Herrera

La sexóloga y trabajadora social Tiffany Arlyne Hall Campbell falleció este miércoles a los 37 años, según confirmó su mamá, la reconocida escritora y poeta costarricense Shirley Campbell Baar.

Tiffany también era sobrina de la exvicepresidenta de Costa Rica Epsy Campbell Barr, y su temprano fallecimiento tiene de luto a toda su familia y allegados.

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Tiffany Arlyne Hall Campbell
Tiffany Arlyne Hall Campbell tenía 37 años. Fotografía: Facebook. (Facebook/Facebook)

Shirley Campbell confirmó la muerte de su hija con emotivo mensaje

La noticia fue dada a conocer por Shirley Campbell Baar mediante una sensible publicación en Facebook, donde aseguró que su hija falleció en paz y rodeada de amor.

Con profundo dolor queremos compartir que nuestra hija Tiffany ya descansa con los ancestros y ancestras. El sentimiento de desolación es desgarrador, pero tenemos la certeza de que ella fue recibida con amor y descansa ya del dolor y el sufrimiento”, escribió la poeta, sin detallar las causas del fallecimiento.

“Tiffany dio una lucha extraordinaria por su vida”

En el mensaje, Shirley también destacó la fortaleza y valentía con la que su hija enfrentó los momentos más difíciles.

Tiffany dió una lucha extraordinaria por su vida y eso nos llena de paz y de orgullo. Ella ya es luz y nosotros ya extrañamos su paciencia, empatía, su capacidad de escuchar y construir amor a cada paso. Maya, su pequeña hija, es su mejor legado”, continuó.

La escritora, además, contó que la transición de Tiffany ocurrió acompañada de su familia y seres queridos.

Tiffany Arlyne Hall Campbell
Shirley Campbell Barr confirmó con este mensaje el fallecimiento de su hija. Fotografía: Facebook. (Facebook/Facebook)

La familia agradeció el apoyo recibido

Hizo su transición rodeada de mucho amor y en paz. Gracias por tanto apoyo y cariño recibidos durante este camino. Ella lo supo y lo agradeció siempre”, expresó la madre de Tiffany.

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En el mensaje también agradeció especialmente a familiares y amistades que acompañaron a su hija durante todo el proceso.

Tiffa, ya descansa y honraremos siempre su memoria, su fuerza y su valentía”, concluyó.

Shirley Campbell Baar acompañó la publicación con fotografías de distintas etapas de la vida de su hija, incluyendo imágenes de su niñez, su maternidad y el día de su matrimonio.

Tiffany Arlyne Hall Campbell
Tiffany Arlyne Hall Campbell era hija de la poeta costarricense Shirley Campbell Barr. Fotografía: Facebook. (Facebook/Facebook)

A toda la familia, desde La Teja le enviamos un mensaje de fortaleza en medio de este difícil momento.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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