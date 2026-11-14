Muere a los 56 años actor mexicano que trabajó en “Hasta que el dinero nos separe” y “La familia P. Luche”

La muerte vuelve a golpear al espectáculo mexicano con el fallecimiento del actor Efraín Rosas León, a los 56 años.

Al artista, conocido como El Gallo, se le recuerda por su participación en la telenovela Hasta que el dinero nos separe, al lado de Pedro Fernández, y de la serie de comedia La familia P. Luche.

Efraín Rosales León murió a los 56 años. (Facebook/Facebook)

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También participó en Vecinos, Los simuladores y La Rosa de Guadalupe; una intervención en la serie Señora Acero, largometrajes y cortometrajes.

El fallecimiento de Rosas lo confirmaron las asociaciones Nacional de Actores y Nacional de Intérpretes, de México.

“Era un compañero entrañable”

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro socio EFRAÍN ROSAS LEÓN, ‘EL GALLO’. Compañero entrañable, cuya presencia, cariño y compañerismo dejaron huella en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y compartir con él el camino de nuestra profesión.

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“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y compañeros, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias”, indicó esa asociación en su nota luctuosa.

Según reportó la prensa mexicana, el artista enfrentó grandes dificultades económicas durante sus últimos meses de vida y padecía de diabetes.