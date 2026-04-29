Muere actor de “La rosa de Guadalupe” y “El Señor de los cielos”

El actor Luis Alberto Riolobos falleció a los 64 años, tras un progresivo deterioro en su estado de salud.

Uno de los actores de El Señor de los cielos y de Como dice el dicho falleció. (Elaborada por LNN/Elaborada por LN)

Riolos es reconocido por sus participaciones en producciones como “La rosa de Guadalupe” y “El Señor de los cielos”.

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Según la prensa mexicana, el intérprete padeció durante años una enfermedad renal que con el tiempo se complicó.

En la etapa final de su vida presentó problemas graves, entre ellos una trombosis y una recaída que obligó a su intubación. Incluso, llegó a solicitar ayuda económica para solventar sus gastos médicos.

Familiares y amigos lo despidieron con mensajes emotivos para rendir homenaje a su trayectoria y memoria.

El actor Luis Alberto Riolobos falleció en México, su tierra natal. (redes/Instagram)

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La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) lamentó el deceso del también actor de “El maleficio” y “Como dice el dicho”.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Luis Alberto Riolobos. Actor mexicano recordado por su participación en las exitosas producciones ‘La rosa de Guadalupe’, ‘El maleficio’, ‘Como dice el dicho’ y ‘El señor de los cielos’. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, publicaron en sus redes oficiales.