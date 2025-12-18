Muere actriz Nevin Mandour tras incendio en su casa en Egipto

La actriz Nevin Mandour falleció a los 53 años la mañana del miércoles 17 de diciembre tras un incendio que consumió su departamento en Egipto.

El siniestro se registró alrededor de las 7 a.m., en el cuarto piso de un edificio residencial, de acuerdo con reportes de la prensa internacional.

Detalles del incendio

Según la información preliminar, la actriz no logró salir del inmueble debido a la intensidad de las llamas. En el departamento también se encontraban su esposo, Hegazy, y una empleada doméstica, quienes lograron sobrevivir.

Nevin Mandour falleció a los 53 años. (Univisión/Captura)

Hasta el momento, no se han confirmado las causas del incendio, aunque los primeros indicios apuntan a una posible falla eléctrica.

Trayectoria artística

Nevin Mandour debutó en 2023 en “Elli Bali Balak” y participó en producciones como “Ragaaʼlek Ya Iskandareya” y “Che Toto Restaurant”. En 2006 se alejó de la actuación para cuidar a su madre enferma. La actriz no tuvo hijos.