Muere conocido actor de la serie Breaking Bad

La muerte repentina del actor Mike Batayeh ha impactado a los seguidores de la famosa serie de Netflix Breaking Bad.

El actor se dio a conocer por la serie Breaking Bad. (Captura)

A pesar de que el actor falleció el pasado 1 de junio, hasta ahora trascendió la noticia. Él tenía 52 años.

Según la revista People en Español, el artista falleció a causa de un infarto mientras dormía en su casa de Michigan, Estados Unidos.

El actor murió a los 52 años. (Instagram)

Su hermana Diana informó al medio TMZ que Mike no tenía problemas cardíacos y su muerte ha sido totalmente inesperada.

“Será inmensamente extrañado por quienes le amaron y por su gran capacidad de llevar risas y alegría a muchos”, comunicaron sus familiares.

Ahora el conocido actor es recordado por ayudar a otros jóvenes de la misma comunidad donde vivía.

Mike apareció en tres episodios de Breaking Bad en el año 2011, también formó parte de películas y proyectos de televisión como X-Men: Days of Future Past, Prank of America, Battle Creek, CSI: Miami y It’s Always Sunny in Philadelphia, entre otras.