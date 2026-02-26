Farándula

Muere figura clave de las series El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado; así reaccionó El Señor Barriga

Fallecimiento enluta, una vez más, a la televisión mexicana y a uno de los programas de comedia más vistos de todos los tiempos

Por Manuel Herrera

El actor Édgar Vivar, recordado por interpretar a El Señor Barriga en El Chavo del 8, confirmó este miércoles el fallecimiento de una figura clave detrás del éxito de esa icónica serie y también de El Chapulín Colorado.

A través de una publicación en la red social X, el artista dio a conocer la sensible muerte de la legendaria productora Carmen Ochoa, noticia que enluta a la televisión mexicana y a millones de seguidores del universo creado por Roberto Gómez Bolaños.

Altar de muertos en la vecindad del Chavo del 8
Estos son algunas de las figuras de El Chavo del 8 que ya murieron. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/La Nación)

El emotivo mensaje de despedida

Vivar compartió una fotografía junto a la productora y escribió un mensaje cargado de nostalgia y cariño.

“Este fue nuestro último desayuno juntos. Que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, afirmó.

Carmen Ochoa
Édgar Vivar despidió así a Carmen Ochoa. Fotografía: X Édgar Vivar. (Instagram/Instagram)

La mano derecha de Chespirito

Carmen Ochoa trabajó durante 13 años al lado de Roberto Gómez Bolaños y era considerada su mano derecha en la producción de los exitosos programas.

Su nombre apareció durante años en los créditos de una de las series de comedia más exitosas de todos los tiempos en México y Latinoamérica, consolidándose como una pieza clave detrás de cámaras.

Desde las redes sociales oficiales de Chespirito también lamentaron la pérdida.

“Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad”, se lee en la publicación.

Carmen Ochoa
Carmen Ochoa trabajó durante 13 años con Roberto Gómez Bolaños. Fotografía: Captura Roberto Gómez Bolaños. (Instagram/Instagram)

Legado en la televisión latinoamericana

Aunque hasta el momento no han trascendido las causas del fallecimiento, la partida de Carmen Ochoa deja un vacío importante en la industria televisiva.

Su trabajo fue determinante para el éxito y la permanencia de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, producciones que marcaron generaciones y siguen vigentes en distintos países.

Carmen Ochoa
Carmen Ochoa es muy conocida porque es la que aparece en esta caricatura en el inicio de cada episodio de El Chavo del 8. (Instagram/Instagram)

Manuel Herrera

