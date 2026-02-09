Muere Fred Smith, bajista de Television y confundador de Blondie

Fred Smith, bajista de la banda Television y cofundador de Blondie, falleció a los 77 años y hasta ahora no se ha confirmado la causa de su muerte.
El artista fue uno de los principales referentes del rock neoyorquino durante la década de 1970.
Trayectoria y aportes musicales
Smith se unió a Television en 1975, tras su salida de Blondie. Junto a Tom Verlaine y Richard Lloyd, fue parte esencial del desarrollo del punk, el art rock y la nueva ola en Estados Unidos.
Alejamiento y reencuentros
Tras la disolución de la banda a finales de los setenta, se mantuvo activo en la industria musical, aunque lejos del foco mediático. Años después, participó en distintos reencuentros del grupo.
Reacciones tras su muerte
Amigos, familiares y otros artistas lamentaron su partida y destacaron su legado musical.