Muere Fred Smith, bajista de Television y confundador de Blondie

Fred Smith dejó una huella profunda en la historia del rock alternativo

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Fred Smith, bajista de la banda Television y cofundador de Blondie, falleció a los 77 años y hasta ahora no se ha confirmado la causa de su muerte.

El artista fue uno de los principales referentes del rock neoyorquino durante la década de 1970.

Trayectoria y aportes musicales

Smith se unió a Television en 1975, tras su salida de Blondie. Junto a Tom Verlaine y Richard Lloyd, fue parte esencial del desarrollo del punk, el art rock y la nueva ola en Estados Unidos.

Fred Smith falleció a los 77 años. (Variety/Captura)

Alejamiento y reencuentros

Tras la disolución de la banda a finales de los setenta, se mantuvo activo en la industria musical, aunque lejos del foco mediático. Años después, participó en distintos reencuentros del grupo.

Reacciones tras su muerte

Amigos, familiares y otros artistas lamentaron su partida y destacaron su legado musical.

