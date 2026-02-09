Asesinan al exfutbolista Lucas Ignacio Pires y el principal sospechoso sería uno de sus hermanos

Lucas Ignacio Pires, exfutbolista de Almirante Brown, fue asesinado con una botella de vidrio durante una pelea ocurrida el pasado viernes en Argentina.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el principal sospechoso sería uno de sus hermanos, quien actualmente se encuentra prófugo.

Traslado de urgencia y fallecimiento

Según testigos, la discusión se dio en la calle y fue escalando hasta los golpes. En medio del enfrentamiento, uno de los involucrados utilizó una botella quebrada y le provocó una herida profunda a Pires.

Lucas Ignacio Pires fue asesinado el pasado viernes. (TyC Sports/Captura)

El exjugador fue trasladado de urgencia a un hospital por su cuñado, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Investigación en curso

Las autoridades indicaron que el sospechoso es un hombre de 30 años con antecedentes penales, quien se dio a la fuga tras el ataque. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la riña y el caso continúa bajo investigación.

Reacciones en el fútbol

Pires fue jugador de Almirante Brown entre 2015 y 2016. Tras conocerse la noticia, seguidores del club, excompañeros y amigos expresaron su pesar por la trágica muerte.