Sporting FC y Guadalupe FC se repartieron honores en el duelo de coleros del Clausura 2026

Sporting FC y Guadalupe FC se repartieron honores, este domingo, en el duelo de coleros, con el que cerró la sexta jornada del torneo de Clausura 2026.

El equipo de Mauricio Wright visitó el estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia, y el encuentro cerró con empate 1-1.

John Jairo Ruiz, de Guada, y Fabio Coronado, de los albinegros, fueron los encargados de anotar en este encuentro.

El conjunto que lidera el argentino Andrés Carevic fue superior en algunos tramos del choque, pero no pudieron hacer más por llevarse los 3 puntos.

Tras el resultado, ambos equipos se quedaron con 5 puntos, pero Guadalupe se queda en el último lugar.

Las acciones

Guadalupe abrió el marcador al minuto 23, cuando John Jairo Ruiz recibió un pase del haitiano Tristán Demetrius y con un remate en el área chica marcó el 0-1.

Dos minutos después, hubo una acción polémica, cuando el central Keylor Herrera expulsó al técnico Mauricio Wright.

Según las tomas de Tigo Sports, la trifulca se dio al minuto 25, cuando el albinegro Jeffry Valverde iba a cobrar un saque de banda y chocó con el entrenador, lo que provocó la molestia del banquillo rival y, en el pleito, el árbitro decidió expulsar al técnico guadalupano.

El gol de la paridad llegó en la segunda parte, al minuto 67. El jugador albinegro Fabio Coronado anotó de cabeza, tras un tiro de esquina y una mala salida del portero Jussef Delgado.