Muere Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y exesposa de Eugenio Derbez

Aislinn Derbez, hija mayor de Eugenio Derbez, habría perdido a su madre Gabriela Michel producto de un accidente domésitico. (Javier çvila/Netflix/Javier cvila/Netflix)

La actriz Aislinn Derbez, hija del actor y comediante Eugenio Derbez, estaría pasando un difícil momento al trascender la muerte de su madre, Gabriela Michel.

La información fue revelada por la creadora de contenido Chamonic, quien informó en sus redes que Michel falleció este 24 de noviembre cerca de las 7 a.m. en su casa tras sufrir un accidente doméstico.

Aunque Aislinn no ha confirmado públicamente el fallecimiento, una fuente cercana indicó que el funeral se realizará en las próximas horas y que la familia ha optado por manejar la situación en privado.

La creadora de contenido mexicana Chamonic3 anunció en sus redes el presunto fallecimiento de Gabriela Michel, madre de la actriz Aislinn Derbez, hija del actor Eugenio Derbez. (redes/Instagram)

Perfil bajo

La reconocida actriz de doblaje y locutora cumplió 65 años el pasado 24 de octubre.

A pesar de haber tenido una relación con Derbez a lo largo de su vida mantuvo un perfil bajo.

Actualmente estaba casada con Jorge Alberto Aguilera, conocido por ser la voz del programa “En familia con Chabelo”, con quien tuvo dos hijas: Chiara y Michelle Aguilera.

Los seguidores de la familia Derbez esperan una reacción oficial por parte de Aislinn en las próximas horas.