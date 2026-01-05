Muere Micah, el hijo de 5 años del influencer Paul J. Kim, tras sufrir un grave cuadro de gripe

El influencer Paul J. Kim confirmó el fallecimiento de su hijo Micah, de tan solo cinco años, luego de enfrentar un cuadro severo de influenza que derivó en complicaciones graves de salud.

Paul J. Kim dio a conocer la noticia de su hijo. Foto; People en Español (Paul J. Kim/Paul J. Kim)

La noticia fue dada a conocer el 1 de enero de 2026, por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde el creador de contenido explicó que el menor luchó durante 11 días antes de morir.

LEA MÁS: Cantante costarricense vive momento devastador al interpretar el Ave María en el funeral de su papá

“Después de luchar 11 largos y duros días, Micah fue a la casa de nuestro Padre”, expresó Kim visiblemente afectado.

El influencer agradeció el apoyo recibido por miles de personas alrededor del mundo y aseguró que sintió la necesidad de informar a sus seguidores, pese a que su familia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

El pequeño lucho hasta el final. (Paul J. Kim/Paul J. Kim)

“Estamos increíblemente orgullosos de él. Gracias, desde el fondo de mi corazón, por todas las oraciones y muestras de apoyo. Esto ha sido lo más difícil que he vivido y sigue siéndolo”, afirmó.

Paul J. Kim también contó que, durante las últimas dos semanas, sus publicaciones llegaron a muchos continentes y superaron los 50 millones de visualizaciones, con mensajes de personas que se unieron en oración por la salud de su hijo.

Según relató, Micah fue hospitalizado tras una emergencia médica y diagnosticado con un caso extremadamente severo de influenza, que le provocó sepsis (emergencia médica potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo tiene una respuesta extrema) y convulsiones. Debido a su condición, el menor tuvo que ser conectado a soporte vital y los estudios médicos posteriores indicaron ausencia de actividad cerebral.

“Luchamos hasta el final. Consultamos equipos médicos, legales y éticos, incluso fuera del hospital, para asegurarnos de no dejar nada sin hacer. Como padre, ese era mi deber”, explicó.

Kim describió como “desgarrador y extraño” el momento de regresar a casa sin su hijo. “Volver a una casa donde Micah ya no corre, no ríe ni grita como siempre lo hacía”, dijo.

En Nochebuena, la familia celebró la misa de Navidad desde la habitación del hospital, acompañando al niño en sus últimos días. En una publicación realizada el 25 de diciembre, Kim escribió que, aunque se sentía aplastado e impotente, también se había sentido sostenido por su fe.

Paul J. Kim cuenta con más de 300 mil seguidores y es conocido por compartir contenido relacionado con su fe católica. Tras el anuncio, pidió privacidad para vivir el duelo junto a su esposa y su familia.