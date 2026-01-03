“El alma nunca muere”: El desgarrador adiós de Fer Moreno a su bebé tras su muerte en Navidad

La influencer mexicana Fernanda Moreno, conocida como Fer Moreno o Fershy y recordada por su participación en realities como Acapulco Shore y La Isla, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmar el fallecimiento de su bebé, ocurrido el 25 de diciembre de 2025.

LEA MÁS: (Videos) Jair Cruz nos muestra cómo está Venezuela tras captura de Maduro: “Cancelamos todos los paseos”

Un anuncio que conmocionó a sus seguidores

Fer Moreno confirmó el fallecimiento de su bebé Atlas, ocurrido el 25 de diciembre. (Instagram/Instagram)

Fer Moreno, de 28 años, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, en las que expresó el profundo dolor que enfrenta junto con el padre del menor.

Su hijo, Atlas, había nacido el 9 de octubre, y desde entonces la influencer compartía con frecuencia la alegría que le había significado convertirse en madre.

Días después del nacimiento, la creadora de contenido publicó mensajes llenos de entusiasmo por esta nueva etapa. En uno de ellos escribió: “Soy la más feliz del mundo. Te amo como nunca amé en mi vida, mi bebé”, describiendo también los retos físicos y emocionales de la maternidad.

Sin embargo, el pasado 3 de enero, Fer Moreno sorprendió a sus más de un millón de seguidores al revelar que el pequeño había fallecido durante la Navidad.

“Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre”, escribió en sus historias de Instagram.

LEA MÁS: “Se acabó, por fin se acabó”: Hendrick Bages se derrumbó tras detención de Nicolás Maduro

En el mismo mensaje, la influencer agradeció el tiempo que pudo compartir con su hijo. “Aunque el tiempo que Dios me lo prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo”, añadió.

Fer Moreno pidió respeto ante el duelo que atraviesa su familia y evitó dar detalles sobre la causa del fallecimiento. “Quiero pedirles que respeten el profundo dolor que su papá y yo estamos pasando en este momento”, señaló, asegurando que la pérdida dejó un vacío enorme en sus vidas.

En otra publicación, la influencer agradeció las muestras de cariño recibidas y confesó la dificultad de seguir adelante. “Estamos tratando de encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Atlas siempre estará en nuestros corazones”, expresó.A través de su feed de Instagram, Fer Moreno compartió imágenes del pequeño y escribió: “Atlas, te amo más allá de la vida, porque el amor está en el alma y el alma nunca muere”. Además, publicó fotografías junto a su pareja despidiendo al bebé en la playa, donde el dolor la quiebra visiblemente en uno de los momentos.

Las publicaciones generaron una ola de mensajes de apoyo por parte de seguidores y figuras del medio, quienes enviaron palabras de solidaridad ante la pérdida.

La noticia se suma a otros casos recientes de figuras públicas que han compartido públicamente procesos de duelo, visibilizando el impacto emocional de la pérdida y la importancia del acompañamiento en momentos de dolor extremo.

Fer Moreno confirmó el fallecimiento de su bebé Atlas, ocurrido el 25 de diciembre. (Instagram/Instagram)

Nota realizada con ayuda de IA