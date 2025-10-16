Muere Paul “Ace” Frehley, icónico guitarrista de Kiss, a los 74 años

Ace Frehley falleció este jueves a los 74 años. (Variety/Captura)

Paul Daniel “Ace” Frehley, uno de los nombres más reconocidos en la historia del rock, y cofundador de la banda Kiss, falleció este jueves a los 74 años.

El músico sufrió una caída el mes anterior que derivó en lesiones de las cuales no logró recuperarse.

Con su estilo único y su virtuosismo en la guitarra eléctrica, Frehley dejó una marca imborrable en el mundo de la música, siendo inspiración para generaciones de guitarristas y fanáticos de Kiss en todo el planeta.

Mensaje de la familia

La familia de Ace Frehley emitió un comunicado oficial, expresando su tristeza y destacando su legado.

“Estamos completamente devastados y con el corazón roto. En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de haber podido rodearlo con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas cuando dejó esta tierra.

“Apreciamos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos sus fortalezas y amabilidad que otorgó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas y más allá de la comprensión. Reflexionando sobre todos los increíbles logros de su vida, ¡la memoria de Ace seguirá viva para siempre!“

El legado de Ace Frehley en Kiss

El artista, quien cofundó la banda Kiss, llegó a convertirse en un ícono por su estilo único, maquillaje característico y solos de guitarra memorables.