Muerte de Komanche golpea a youtuber tico Keiz, que recordó el sueño que compartían

El streamers salvadoreño Komanche fue encontrado sin vida en una vivienda en Monterrey, Nuevo León, México. (redes/Instagram)

La muerte del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como Komanche, ha puesto de luto a la comunidad de creadores de contenido.

El influencer murió a sus 30 años en Nuevo León, México, una noticia que también golpeó al youtuber costarricense Keiz.

Komanche, quien ganó popularidad gracias a sus transmisiones de videojuegos y por ser uno de los organizadores de los conocidos Squid Craft Games, fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey.

Su representante, Byron Reyes, confirmó el fallecimiento tras comunicarse con la familia del creador de contenido. Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente las causas de su muerte.

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El streamers costarricense Keiz lamentó mucho la muerte de su colega salvadoreño. (redes/Instagram)

La noticia también tocó de cerca a Keiz, quien utilizó sus redes sociales para despedirse del salvadoreño y compartir un recuerdo que ahora cobra un significado especial.

“Qué horrible noticia... no puedo creerlo. Hace un año hablábamos sobre juntarnos los streamers centroamericanos, bromeamos sobre lo pequeños que son nuestros países de origen, pero lo grandes que seguían siendo nuestras aspiraciones y que así, era la única manera”, escribió el tico.

En su mensaje, Keiz recordó a Komanche como una persona que seguía luchando por sus metas, incluso cuando lo hacía lejos de los reflectores.

“Definitivamente, una buena persona, que seguía soñando y luchando en silencio. Descansa en paz Koman”, agregó.

Las palabras del costarricense reflejan una de las aspiraciones que comparten muchos creadores de contenido de la región: abrirse camino en una industria en la que las comunidades de países pequeños también buscan alcanzar grandes audiencias y oportunidades.

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Komanche se convirtió en una figura reconocida del streaming en español y participó en proyectos que reunieron a creadores de distintos países, especialmente con los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en la popular serie El juego del calamar.

Su fallecimiento ha provocado mensajes de despedida de colegas y seguidores, que han recordado tanto su trabajo como los momentos que compartieron con él.