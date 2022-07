Muerte del periodista Roy Solano impactó a muchos de sus colegas

La noticia de la muerte del periodista Roy Solano de Noticias Repretel impactó de gran manera al gremio periodístico, pues muchos habían compartido con él, en algún momento, durante alguna cobertura sucesera.

Jerry Alfaro, Arnold Zamora y Roy Solano trabajaron juntos por muchos años en sucesos de Repretel. Cortesía.

Además, debido a sus años de trayectoria y a su buena labor supo ganarse el cariño de muchos televidentes convirtiéndose en toda una figura de la televisión nacional.

[ Funeral del periodista Roy Solano es la cobertura más dura que han hecho sus colegas ]

Precisamente por esa fama y lo que representaba Roy en el periodismo fue que muchos medios le dieron cobertura a toda su situación de salud y a su lamentable fallecimiento y entre ellos estuvo el programa De boca en boca, cuyos miembros fueron a la redacción de canal 6 a entrevistar a varios de sus compañeros y jefes, pese a que él trabajaba para la competencia.

29 de junio del 2022. 10 a.m. Camposanto Jardínes del Recuerdo, Heredia. Funeral del periodista de Repretel, Roy Solano, celebrado en la capilla del cementerio Jardínes del Recuerdo en presencia de familiares, colegas y amigos. En la foto: Olga Chévez, madre de Roy, junto a otros familiares cercanos del periodista dan el último adiós. Foto: Albert Marín para la Nación. (Albert Marín)

Curiosamente, en Telenoticias no hicieron ni una nota, algo que tiene muy dolidos a los suceseros de este canal, pues no se explican cómo en el programa farandulero sí le dieron tantos minutos, y a ellos no.