Funeral del periodista Roy Solano es la cobertura más dura que han hecho sus colegas

Los niños de las Obras del Espírtu Santo rodearon el féretro de Roy Solano y le cantaron. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Para un periodista un funeral es de las noticias más difíciles de cubrir por todo el ambiente de tristeza que encierra la muerte de una persona, pero es aún más fuerte cuando al que se está despidiendo es alguien muy cercano y como parte de la profesión hay que respirar profundo, aguantarse el dolor y echar a grabar.

Eso lo experimentaron este miércoles varios periodistas, camarógrafo y asistentes de Repretel, quienes llegaron a darle el último adiós a su amigo y compañero Roy Solano y a su vez les tocó reportear cómo se vivió el funeral de uno de los comunicadores más queridos por los televidentes.

Roy Solano, de 56 años y tenía 27 de trabajar para Noticias Repretel. Archivo (Facebook Roy Solano)

Las honras fúnebres del sucesero, de 56 años, se realizaron a partir de las 10 en el capilla de la funeraria Jardines del Recuerdo, en Heredia, y la misa fue presidida por su gran amigo, el padre Sergio Valverde de las Obras del Espíritu Santo.

Al periodista Andrés Ramírez y el camárografo Carlos Cruz de Noticias Repretel les tocó experimentar esa mezcla de sentimientos, al igual que a otros de sus compañeros de Giros y NC Once, quienes llegaron a darle cobertura al entierro.

El periodista Andrés Ramírez tuvo que cubrir el entierro de su compañero y amigo. Acá junto al asistente de camarógrafos Luis Barquero. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Visiblemente afectados y luego de tragar grueso tuvieron que grabrar y hacer entrevistas a sus propios compañeros y familiares de Royso, como le decían ellos en la redacción.

“Obviamente es una parte de tristeza y de dolor porque con solo imaginar cuando volvamos a la redacción y caer en cuenta que ya no está Roy, que está su escritorio vacío, que ahí están las flores y el homenaje, pero ya no está Roy, es algo muy duro, pero por otro lado, uno se pone pensar ¿cómo le hubiera gustado a Roy hacer una nota como estas? Si él siempre mostró excelencia en todo lo que hacía y fuera la nota que fuera la hacía bien, por eso también está esa otra parte, ese momento complicado y esa mezcla de sentimientos al mismo tiempo”, dijo Ramírez.

Sus familiares agradecieron todas las oraciones y apoyo en estos difíciles momentos. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Su compañero camarógrafo también reconoció que fue una cobertura muy difícil, tanto así que en media misa tuvo que salir unos minutos a tomar aire y volver a sus funciones.

“Tuve que salir porque no soporté, me temblaba el cuerpo, es una situación como de impotencia que uno siente porque sabés que ya no lo vas a ver más físicamente, es un gran vacío el que queda. En las mañanas nosotros llegamos de primero al canal y Roy llegaba antitos de la 7 a.m. a desayunar con nosotros y a mi en particular me decía, ‘venga, venga, deme un beso (señala la mejilla)’, entonces, yo iba y lo abrazaba y le decía ‘mi gordo’ y le daba el beso en la frente o en la mejilla, esa era la felicidad de él, vacilar con uno y más cuando jugaba la Liga. Es muy difícil trabajar así, pero también él ama el trabajo y sé que le hubiese gustado que siguieramos breteando así”, dijo muy triste.

Representantes de diferentes cuerpos de emergencia como Cruz Roja, Fuerza Pública, Bomberos llegaron a despidir al sucesero. (Albert Marín)

[ Compañeros y colegas lamentan muerte del periodista Roy Solano ]

Amor de madre

Durante la misa, el padre Sergio destacó mucho el amor y la entrega de la mamá de Roy, doña Olga Chévez, quien estuvo junto a él horas antes de que falleciera, el martes anterior en el hospital Calderón Guardia, a consencuencia de un paro cardiaco.

“Gracias, mamá, por su amor, gracias porque como María usted puso a su hijito ahí al pie de la cruz, gracias por su amor, por chinearlo, porque a pesar de ser tan grandote los últimos días usted sobándole la espaldita en lugar de ser al revés, ¡vé que chineado!, sólo una mamá. Dios y madre dice el refrán”, le dijo el sacerdote a la mamá de Roy en medio de la eucaristía.

Varios camarógrafos de Repretel cubrieron la misa a pesar del dolor por la partida de su compañero. (Albert Marín)

La señora, de 77 años, estuvo acompañada en todo momento de sus otros hijos Rodolfo, Oscar Mario, Jenny, Tony y Olga Marta y aunque no quiso hablar con los medios al finalizar el funeral, sí externó su agradecimiento, a través de los representantes de Repretel, a todo el pueblo de Costa Rica por las oraciones que hicieron en nombre de su hijo.

“Hoy toda la familia Repretel está con un dolor grande en el corazón, agradecemos a todo el pueblo de Costa Rica porque sabemos que toda Costa Rica se unió en oración, sabemos que había gente preocupada por Roy y eso quiere decir que todos lo teníamos en el corazón. (...) Roy marcó un sello muy particular, muy especial en la vida de cada uno de los que pudimos contemplar sus transmisiones y verlo. A Roy lo resumo en dos palabras: pasión y generosidad”, dijo Jenny Guadamuz, gerente general de Repretel.

El padre Sergio Valverde fue muy amigo de Roy Solano y por ende también lo es de su familia. (Albert Marín)

[ Profesora de Roy Solano en la UCR: ‘¿Dónde no se metió?, ¿qué no cubrió?’ ]

Toda una sensación

Al finalizar el sepelio, su hermano Tony accedió a conversar unos minutos y en medio de su dolor recordó lo buen hijo y hermano que era Roy, al que muchas veces solo lo veía cuando encendía el televisor porque por su amor y pasión por el periodismo casi no pasaba en la casa.

“Él era un superhermano, de mucha confianza, nos daba apoyo cuando teníamos problemas. En los últimos tiempos salíamos a correr o caminar al parque de La Paz, era un apasionado del fútbol y muy colaborador en las actividades familiares, así era él, muy tranquilo en su seno familar, pero no crea, siempre estaba atento a las noticias y solo veía que salía soplado, agarraba el carro y uno de un vez pensaba, ‘algo pasó'”, contó.

Tony Solano (de azul) y sus demás hermanos siempre estuvieron al lado de su madre. (Albert Marín)

Tony, quien es dos años menor que Roy, también contó que salir a comer con él y en familia muchas veces era todo un acontecimiento, pues no había lugar en que alguien no lo reconociera y se acercara a saludarlo.

“Una vez fuimos a la Básilica de Cartago, andábamos con mi madre y en un instante veo que no está Roy y yo ‘¡qué raro!, ¿qué se habrá hecho Roy?’, cuando lo veo en una sodita de tortillas, comiendo porque le dieron y tomándose fotos con las señoras, así era salir con él”, recordó su hermano.

“En medio del dolor nos queda la esperanza que nos volveremos a ver, seguirá cubriendo notas ahora en el cielo, solo así se quedará quedito”, — Sergio Valverde, sacerdote

[ Este fue el problema de salud por el que falleció el periodista Roy Solano ]

Fieles hasta el final

Ese gran cariño que tenían los televidentes también se vio reflejado en su entierro, pues muchos decidieron llegar a darle el último adiós.

Una de ellas fue doña María Teresa Carvajal Solis, vecina de San Pedro de Barva, de Heredia, quien contó que ella no se perdía las noticias del 6 por ver a Roy.

“Para mí Roy es una gran persona, él siempre estaba en todo (las noticias), yo solo lo veía por televisión y cuando me di cuenta que él estaba enfermo para mí fue algo muy duro, como si fuera un familiar, y lo puse en oración. Cuando me di cuenta que él se había puesto bien me alegré tanto, pero ayer (martes) fue doloroso cuando vi lo de su muerte”, dijo la señora de 70 años.

A doña María Teresa Carvajal no le importó viajar desde Barva para acompañar a la familia del reportero. (Albert Marín)

Xinia María Sánchez Altamirano, vecina de Cinco Esquinas de Tibás, también llegó en bus hasta el cementerio herediano porque para ella era el mejor periodista.

“Cuando él pasaba las noticias tenía un carisma muy bonito y Dios dice: ‘Dale honor a quién honor merece’ y a eso vengo porque él se merece todos los honores por el gran trabajo que hizo por tenernos informados”, mencionó la señora de 67 años.

Doña Xinia Sánchez, vecina de Tibás, asistió al funeral, pues admiraba mucho al periodista. (Albert Marín)

Dios proveerá

Al terminar la misa, Gilberto Valencia, jefe de redacción de Noticias Repretel, también dio una sentidas palabras y mencionó que Roy les dejó una frase que jamás olvidarán y que esperan seguirla aplicando tanto en la redacción como en la vida personal.

“En los momentos difíciles que siempre existen en las salas de redacción, porque a veces uno no tiene con qué llenar o a veces falta cierto contenido, había una frase que siempre decía Roy y que los compañeros recuerdan mucho, nos decía: ‘Dios proveerá', y esa frase hoy la hacemos nuestra para que Dios nos provee la paz para aceptar su partida y que Dios nos provee la paz también para vivir con la alegría que él siempre vivió y que nos provee la paz para valor a nuestros seres queridos, amigos y compañeros”, recalcó.

Y como mencionaron muchos de sus compañeros, ahora solo queda hacerse la idea que Roy se fue a cubrir su mejor nota periodística y que será una transmisión ininterrumpida desde el cielo.