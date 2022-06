Profesora de Roy Solano en la UCR: ‘¿Dónde no se metió?, ¿qué no cubrió?’

El periodista Edgar Silvia compartió esta imagen junto a Roy Solano y otros compañeros cuando eran estudiantes de la UCR. Facebook

El periodista Roy Solano, quien falleció este martes a los 56 años, dejó muy buenos recuerdos en quienes lo conocieron cuando daba sus primeros pasos en el periodismo.

Roy estudió en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), en la Universidad de Costa Rica, a la que llegó en 1988.

El Semanario Universidad, medio de la UCR, lo recordó el martes con una nota titulada “Roy Solano Chévez: Una huella profunda en la televisión universitaria”, en la cual recordó su paso por el canal 15, en el cual fue asistente y donde, al lado de Edgar Silva, le dieron nombre al programa que hoy conocemos como “Música por inclusión (MxI).

Sonia de la Cruz, quien fue profesora de Roy en la ECCC, le dijo al Semanario: “Era un excelente periodista, ¿dónde no se metió?, ¿qué no cubrió?, ¿a dónde no fue? Vieras cómo me duele que se nos haya adelantado tanto. Fue de los mejores alumnos que he tenido”.

La pasión por el periodismo fue una de las características de Roy desde que estaba en las aulas de la UCR.

“Le encantaba hacer videos y le gustaba mucho el periodismo investigativo, eso lo encantó cuando lo descubrió”, añadió De la Cruz.

Roy es recordado como alguien con un gran don de gentes. Cortesía Silvia Villalata

Llegada al canal 15

Cuando Roy llegó al Canal 15 junto a Edgar Silva, este medio era coordinado por Ana Lucía Faerron (también profesora de la ECCC); los dos estudiantes fueron los primeros en hacer horas como asistentes en la televisora universitaria.

Faerron le dijo al Semanario: “Él (Roy) inició su práctica en televisión en Canal 15, hizo desde transmisión hasta presentación en el programa Música por Inclusión; trabajaba como asistente, inició haciendo de todo y se le notaba lo mucho que le gustaba la televisión”.

La profesora Faerron lo describió como alguien a quien aprender de todo le encantaba. “Era muy colaborador, muy amable, un muchacho siempre abierto a todo y muy dispuesto a aprender, que es muy importante. Fue muy lindo trabajar con él”.

Poco en Teletica

Roy se quedó bastante tiempo en el Canal 15 y ya luego pasó a las televisoras grandes del país. Como les hemos informado en La Teja, tuvo un paso muy corto por Teletica; su amigo Edgar Silva contó en su perfil de Facebook como les llegó la oportunidad de llegar al canal de Sabana oeste.

“Estábamos en la plaza 24 de Abril (dentro de la UCR) y en eso pasa Evelyn Fachler (periodista) y nos dice ‘uy, yo no los he llamado, pero tenemos que hablar’. Al poco tiempo llamaron a Roy, se fue a hablar con Evelyn y le ofrecieron un tiempo completo, pero Roy dijo que no, que él era estudiante y quería seguir estudiando”, comentó Silva.

Roy Solano murió debido a un paro cardíaco. (Facebook Roy Solano)

“‘¿Entonces el flaquillo de anteojos?’, preguntó Evelyn, que era yo. Nos fuimos a trabajar en 1990 a Teletica, pero Roy estuvo dos días. Teníamos que proponer temas y a Roy le tocó primero: se fue a hacer una nota de un muchacho que fabricaba tablas de surf en Jacó.

“Cuando volvió dijo ‘yo no estoy preparado para esto’. Yo me quedé en Teletica y él se devolvió a ser asistente en Canal 15 un tiempo más, luego pasó a La Prensa Libre (allá por 1992)”, recordó Silva.

Roy Solano llegó a la Universidad de Costa Rica a finales de los ochenta. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

En aquella época Roy conoció a Jerry Alfaro, otro de sus grandes amigos, quien contó al Semanario: “La vida profesional nos juntó en 1997 y fuimos compañeros de trabajo hasta diciembre de 2021″.

“Yo le decía ‘Roy, ¿cuándo vas a terminar con esa droga que tenés?, y él respondía ‘sabés lo que amo hacer periodismo y televisión’. Él era eso, hablar de Roy es hablar de solidaridad, de una persona entregada, enamorada de su trabajo”, afirmó Jerry al medio de la UCR.