Edgar Silva recuerda a Roy Solano con lindas palabras y fotos de juventud en la UCR

Edgar Silva y Roy Solano fueron a la universidad juntos a finales de los años ochentas. Facebook

Edgar Silva recordó con cariño que cuando entró a la Universidad de Costa Rica a estudiar periodismo con el primero que hizo yunta fue con Roy Solano y desde entonces eran amigos.

Ambos ingresaron a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva en 1988 y, según contó el expresentador de “Buen día”, hicieron decenas de tareas juntos y se apoyaron en sus primeros pasos en el mundo laboral.

“En la u, en los cursos introductorios de comunicación nos asociamos a Maribel Porras, Cristiana Pandolfo y Oscar Jiménez para nuestros proyectos. El grupo se llamaba ‘Huella’, tuvimos horas y horas para idear, trabajar y presentar los proyectos. Así que les puedo decir que al Royso lo escuché y lo vi construir sus sueños junto a los míos. Siempre sereno, reflexivo, de los que pregunta: ¿estás bien?, contame”, escribió Silva.

En su relato, el también presentador de “Nace una estrella” contó cuando ambos entraron a trabajar por primera vez a la televisión, en el canal 15 UCR, y lo que significó para ellos empezar a ganar platica aunque aún no se había graduado.

"Gustavo Arrieta, Roy y yo reporteando en un concierto centroamericano de rock en San José en 1990", escribió Edgar en esta foto que publicó en sus redes.

“Tras uno de esos trabajos de investigación ambos logramos que la directora del Canal UCR 15, Ana Lucía Faerron, nos ofreciera hacer horas estudiante en el canal y ahí comenzó para ambos el camino de la tele. Para los dos también fue la manera de aliviar la carga económica en nuestras familias para poder estudiar. ¡Gritábamos de felicidad!”.

“En el 15 comenzamos acomodando casetes, limpiando y luego nos enseñaron a operar el canal para transmitir los programas. Los fines de semana, nos acompañábamos en la operación del canal y mientras se pasaban los programas, aprovechábamos para estudiar y hacer trabajos.

“Al tiempo, nos pidieron encargarnos del programa de videos musicales que tenía el canal. Invitamos a Gustavo Arrieta para que se nos uniera y fundamos ‘Música por inclusión’ (hoy conocido como MxI, del canal 15). Al día de hoy, 33 años después, Música por inclusión sigue siendo ese programa donde muchos estudiantes con vocación y afición tienen sus primeras experiencias en tele”, contó.

Una semana en el 7

Quizás la anécdota más curiosa de ambos como compañeros y colegas fue cuando en 1990 fueron a hacer una prueba a Teletica para sustituir a una periodista en su licencia de maternidad que estaba en el programa “En Vivo”, que daban a las 5 p.m..

Según contó el Flaco, al final al que escogieron fue Roy para el puesto, pero curiosamente terminó siendo gracias a su amigo que a él se le abrieron las puertas en canal 7, donde trabajó 25 años.

Roy y Edgar compartieron muchas anécdotas cuando jóvenes y curiosamente trabajaron solo una semana juntos en canal 7. Facebook

“Lo escogieron a él, le ofrecieron tiempo completo, pero lo rechazó porque él necesitaba seguir estudiando, ofreció entonces medio tiempo. Por eso fue que yo entré a Teletica en febrero de 1990, porque el otro medio tiempo me lo ofrecieron a mí, y él fue el que me anunció el acuerdo al que había llegado y que me abrió esa puerta.

“Roy solo estuvo una semana en Teletica conmigo, traté de convencerlo de que se quedara pero insistió que aún no estaba listo y volvió al 15, donde estuvo mucho años más”, recordó.

Roy Solano después pasó a trabajar a canal 2 y en 1995 entró a Noticias Repretel, donde estuvo breteando 27 años.

El comunicador falleció este martes en horas de la mañana de un paro cardiorrespiratorio luego de dos semanas internado en el hospital Calderón Guardia.

“Volviendo a ver hacia atrás, al nombre del grupo de estudio, ahí está Huella en mi vida. ¡Gracias, vos sabés que sí!”, le escribió Edgar a su gran amigo Roy.

