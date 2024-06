Mujer con la que sorprendieron a Alonso Solís lo dejó muy mal parado

Así captaron a Alonso Solís con misteriosa joven. (Facebook Diego Bravo)

La mujer con la que sorprendieron a Alonso Solís en las últimas horas dejó muy mal parado al exfubolista con una declaración que dio.

Tras unas fotos que circularon, en las que el Mariachi se ve pasándola bien con la joven, él aseguró que fue ella quien se le arrimó a él y que solo compartieron 30 segundos; sin embargo, la muchacha lo desmintió.

“La muchacha se me arrimó; hablamos, no sé, 30 segundos, yo ‘eh, eh, eh’, porque yo soy alegre. ‘Eh, eh, eh’ y me fui. Los mismos maes tomaron el video, entonces me da mucha pena con ella que ni siquiera, te soy honesto, sé cómo se llama, ni quién es, y me da mucha pena porque yo de ahí me fui para la esquina que estaba, porque yo paso en una esquina y listo”, explicó el exvolante del Deportivo Saprissa.

Alonso Solís la pasó muy bien con la que dicen sería su nueva conquista.

Tras esas declaraciones, el youtuber Diego Bravo contactó a la joven, quien se llama Daniela, y le preguntó sobre la verdad de lo dicho por Solís.

Ella desmintió al expresentador de Teletica y Repretel, pero no quiso entrar en detalles porque no quiere hablar del tema públicamente.

“Ni él se la cree, pero la verdad no me siento cómoda hablando del tema”, le respondió Daniela a Diego, según se lee en el mensaje por WhatsApp que ella le respondió a Diego y que él compartió en sus redes.

Diego Bravo compartió la respuesta que le dio la misteriosa joven con la que fue captada a Alonso Solís. (Instagram)

La separación de Alonso Solís de su ahora expareja Deborah Soto trascendió esta semana y luego de que la información se hiciera pública, el exjugador salió a confirmar el asunto en su programa VIS10N.