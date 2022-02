Mujer trans costarricense fue invitada a concurso de belleza en España

Dayana Montreal anda feliz. La tiene así una invitación que le llegó desde España para que vaya y participe allá en una de las etapas de un concurso de belleza.

Dayana en una mujer transgénero, la más seguida en Instagram en Costa Rica, y si la llamaron fue porque le ven potencial. De hecho ella cree que, de ir, podría triunfar.

Dayana Montreal podría ir a España a concursar en marzo. Debe dar respuesta este 25 de febrero. (Cortesía)

La costarricense quiere aceptar la invitación, por supuesto, pero no ha encontrado aún a una persona de confianza para hacer el viaje.

El concurso que la invító a participar se llama Miss Trans World España, la gala de presentación será el 21 de marzo en Madrid y gran final en Panamá del 8 al 11 de junio.

La Teja conversó con Dayana sobre esta gran oportunidad y las expectativas que tiene de cara a la experiencia.

-¿De quién vino la invitación?

- De la página oficial del concurso, Miss Trans World España.

-¿Ya les dio una respuesta?

- No. Tengo tiempo hasta el 25 de febrero. Yo quiero ir.

-¿Y por qué aún no está decidida?

- Estoy decidida a ir, pero no tengo con quién, pero si no (viaja a Madrid) puedo ir a Panamá en junio.

-¿Tiene novio?

- No, hace unos días terminé, o sea, soltera, pero no a la orden. Cuesta mucho que un hombre llene mis expectativas, la mayoría busca o pasar el rato o algún tipo de bienestar. Teníamos como año y medio.

-En esto de los concursos de belleza hay quienes asocian a las misses con personas tontas, ¿por qué usted cree que pasa eso?

- Otros sostienen que los certámenes de belleza cosifican a la mujer y que las participantes muestran poca inteligencia al preferir lucir sus cuerpos antes que sus ideas. Yo estoy en contra de esta postura. Pienso que los criterios que definen la “inteligencia” deben expandirse.

¿Por qué una mujer que se dedica a algo con tanto fervor y estrategia (como un concurso de belleza) no puede ser considerada inteligente?

-¿Qué requisitos le pidieron?

- No me dijeron nada, solo que debo tener el pasaporte y lo que se necesita para entrar a España, el carné de vacunas, la prueba de covid con 72 horas de anticipación al viaje y 1500 dólares para ingresar. Ya hice el trámite del pasaporte.

-¿Conoce España?

- No conozco España. Me gustaría ir, si lo del concurso no salía, tengo dos amistades que me viven diciendo que me vaya, pero el covid allá es fatal. Ya volvieron a levantar el uso de mascarilla y entiendo que está mal otra vez.

Dayana Montreal, se siente con capacidad para ir al concurso. (Cortesía )

-¿Y le sorprendió que la invitaran al concurso?

- Sí. Fue el 21 de enero, nunca he participado en concursos, sí como artista invitada, pero no como concursante. Ellos leyeron un artículo sobre mí que salió en Il Piccole Magazine (un medio en Italia), que es patrocinador del concurso, y también otro que salió en La Teja.

- ¿Cuá es su expectativa?

- Obviamente ganar, ya vi a las participantes y creo tener oportunidad. He buscado información, hay chicas de El Salvador, Grecia, Perú, Venezuela, Nigeria. La parte de las preguntas me pone nerviosa y entiendo que algunas ya están en ensayos.

-¿Eso no le da una desventaja?

- En cuanto a la preparación sí estoy un poco en desventaja, pero nada más es de ponerle y sí me siento capacitada para ir y ganar.

La gran final es el Panamá y Dayana también está invitada.

- ¿Esta posibilidad es para usted cumplir un sueño?

- Sí, si logro ir será un aprendizaje, una experiencia de vida, me encantaría ir no solo por el concurso, también por la experiencia, por la cultura de allá.

- ¿Lo toma como un escalón más que sube en su carrera?

- Exacto, es una grada más. Me acerca a lo que siempre he querido ser, una trans costarricense que trascienda.

- ¿A quién le ha comentado esta noticia (la invitación al concurso)?

- A mi mejor amigo y a usted como periodista, en mi familia no saben. Si este reportaje sale lo van a saber.

-¿Y cómo cree que lo tomarán?

- Siempre he contado con el apoyo de ellos.

-De acuerdo, pero no es lo mismo decir “voy para Jacó una semana”, que “voy para España”.

-Cierto, no es igual, pero sé que me van a apoyar. Siempre he tenido el apoyo de mi mamá y mis abuelitos.

- ¿Cómo reaccionó su amigo cuando le contó?

- Se sorprendió bastante, está muy contento y orgulloso de mí.

- Iría a representar a Costa Rica, ¿qué significa eso para usted?

- Estoy muy emocionada, los organizadores me escriben mucho, no les he respondido, pero no quiero hacerlo hasta que esté cien por ciento segura. Si me voy, ellos me dan todo, el hotel, alimentación. Solo tengo que costear el pasaje de avión.